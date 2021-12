« Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » de Mariah Carey casse un milliard de streams

Mariah CareyLe jingle de Noël classique de est le cadeau qu’elle continue de donner… à son compte bancaire, c’est-à-dire… nous avons fait le calcul et elle a marqué des millions de XMAS $$$.

Nos sources de l’industrie musicale nous disent que Mariah tire toujours beaucoup d’argent sur les licences et les accords commerciaux pour le classique. Alors qu’on nous dit qu’elle ne gagne qu’une fraction d’un cent à chaque fois que quelqu’un diffuse « All I Want For Christmas Is You », les fractions totalisent sept chiffres et comptent, étant donné que la chanson populaire de Noël compte plus d’un milliard de flux uniquement sur Spotify. .

Une source qui gère les artistes nous dit que les chanteurs gagnent généralement entre 0,003 et 0,004 cents par flux unique … et dans le cas de Mariah, cela représenterait entre 3 249 600 $ et 4 332 800 $ rien que sur Spotify … et le chiffre ne fera que croître. .

La chanson de Mariah de 1994 est extrêmement populaire pendant les vacances et comme l’a dit une autre source… « Mariah peut s’asseoir sur elle un ** pour le reste de sa vie et promouvoir UNIQUEMENT AIWFC et toujours être millionnaire. »

De plus, les chiffres ne prennent même pas en compte les flux sur d’autres plateformes, y compris Apple Music. Nous avons contacté Apple pour un décompte de tous les temps sur les flux « AIWFC » … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Les plateformes de streaming n’existaient pas lorsque Mariah a lancé la chanson pour la première fois, et ce sont les jours de pré-diffusion où elle aurait gagné le plus d’argent en ventes … mais cela ne signifie pas que les chiffres d’aujourd’hui se traduisent par un changement brutal.

En bout de ligne … Mariah n’a jamais à demander d’argent pour Noël.