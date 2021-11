Par arrêté royal, la reine de Noël a officiellement mis fin à Halloween et annoncé les fêtes de fin d’année.

C’est vrai – à exactement minuit heure de l’Est dimanche, Mariah Carey a posté sa vidéo annuelle de fin d’Halloween sur l’air entraînant de son classique de Noël, « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi ».

Dans le bref clip, Carey porte une robe rouge festive et scintillante et s’approche de trois citrouilles d’Halloween gravées des mots « c’est », « pas » et « temps ». Sur le coup de minuit, la chanteuse détruit la citrouille « pas » du milieu avec une batte de baseball à rayures en sucre d’orge et troque son décor effrayant d’Halloween contre des couronnes, des bas et des arbres de Noël.

Cela ne peut signifier qu’une seule chose : il est temps pour « All I Want for Christmas Is You » de parcourir les charts musicaux et de fournir une bande-son nostalgique pour la période la plus merveilleuse de l’année.

« [S]écrasez cette citrouille et traitez-la comme une tarte », lit-on sur une carte de titre. « Parce que nous devons encore passer Thanksgiving !!! »

La vidéo présente également un cadeau mystérieux recouvert de papier d’emballage argenté brillant et estampillé de la date du 5 novembre, laissant entendre que Carey pourrait surprendre les fans avec une gâterie saisonnière à la fin de la semaine.

Avant de faire son annonce officielle, la gagnante des Grammy a déjà taquiné son ascension de Noël la semaine dernière en répondant intelligemment à une photo virale d’un juke-box à Dallas qui a un panneau avertissant les clients que « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi de Mariah Carey sera ignoré s’il est joué avant le 1er décembre″ et ne sera « autorisé qu’une fois par nuit » après le début du mois.

« Est-ce la guerre à Noël dont j’ai entendu parler ? » une personne a écrit dans un tweet qui a amassé plus de 51 000 likes – auquel Carey a répondu avec une image d’elle portant une armure sur un champ de bataille, prête à se battre pour ses vacances préférées.

Lien source