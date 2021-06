Tout ce que l’ADN de votre chaussure peut dire sur vous | Vie

in

Chaque ville dans le monde a sa propre empreinte microbienne qui la rend différente des autres, selon une étude récente de la Cornell Medical University.

Vos iris, votre crâne ou vos empreintes digitales sont uniques au monde : ils manquent de réplique chez les autres. Mais non seulement dans notre corps, il existe des traits différentiels qui ne coïncident avec aucun autre individu, mais quelque chose de similaire pourrait se produire si nous regardons le organismes microbiens dans les villes.

Une nouvelle recherche de l’Université de médecine de Cornell publiée dans la revue Cell détermine que chaque ville a un empreinte microbienne unique, à tel point qu’une empreinte de votre chaussure pourrait identifier l’endroit où vous habitez.

Comme expliqué dans Science Alert, les chercheurs ont utilisé des milliers d’échantillons collectés dans les systèmes de transport urbain de 60 villes à travers le monde, prélevés sur des lieux de contact communs tels que les grilles des métros ou des gares routières.

Chaque ville a un écho moléculaire unique des microbes qui l’habitent

Plus de 4 700 échantillons ont été soumis au séquençage métagénomique, une technique qui comprend l’étude du matériel génétique prélevé dans l’environnement, afin de créer un atlas mondial de l’écosystème microbien urbain, un catalogue jamais réalisé à ce jour.

Les chercheurs ont confirmé qu’il n’y a pas deux villes identiques, mais que chacune des métropoles étudiées possède une empreinte digitale ou écho moléculaire unique de vos microbes, et cela le rend différent des autres environnements urbains.

L’équipe comprend des dizaines de scientifiques de plus de 60 organismes de recherche. Bien qu’il ait finalement collecté des échantillons de 32 pays sur 6 continents, il a commencé par analyser des échantillons microbiens dans le métro de New York.

À la suite de leur travail, MetaSUB a été fondée, une collaboration internationale qui tente de documenter le biome urbain avec lequel des millions de personnes interagissent chaque jour.

Nouveaux micro-organismes détectés : 11 000 virus et 1 300 bactéries

L’étude a été menée sur 3 ans, mais elle a non seulement montré l’idiosyncrasie microbienne particulière de chaque ville, mais aussi de nouveaux micro-organismes qui n’avaient pas été étiquetés à ce jour : presque 11 000 nouveaux virus et 1 300 types de bactéries ils ne rentraient pas dans les espèces connues. Tous les échantillons ont été prélevés avant la pandémie.

“Chaque fois que vous êtes assis dans le métro, vous êtes susceptible de voyager avec une espèce entièrement nouvelle”, explique le biologiste des systèmes Christopher Mason de l’Université Cornell, à la tête de la recherche.

le catalogue microbien souligne l’importance d’étudier en profondeur la dynamique microbienne dans les villes, car elle a un grand impact sur la santé humaine. Il y avait plus de microbes inconnus que de microbes connus : au total, 10 928 virus, 1 302 bactéries, 2 archées et 838 532 matrices CRISPR ou fragments d’ADN viral ont été identifiés qui ne correspondaient pas aux données de base. Par comparaison, seules 4 246 espèces de micro-organismes avaient été identifiées auparavant.

De plus, ils ont été trouvés 31 espèces de microbes non humains dans 97 % des échantillons: un microbiome urbain « central » commun partout. Parallèlement à ce noyau, apparaissent les variations géographiques spécifiques de chaque ville. Ils sont si spécifiques et différents que le séquençage de l’ADN d’une chaussure pourrait prédire où vit son propriétaire avec une précision de 90 %.

“Un échantillon côtier peut contenir des microbes aimant le sel, tandis qu’un échantillon d’une ville densément peuplée peut montrer une biodiversité surprenante”, explique le premier auteur de l’étude, David Danko, directeur de la bioinformatique chez MetaSUB.

La empreinte de patte microbienne, un avenir prometteur

En explorant les informations proposées par le profil microbien de chaque ville il sera possible d’identifier des menaces, telles que des souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. Les microbes pourraient également aider à découvrir des groupes de gènes biosynthétiques (BGC), des composés à fort potentiel pour le développement de médicaments.

“L’une des prochaines étapes consiste à synthétiser et valider certaines de ces molécules et BGC prédits, puis de voir ce qu’elles font sur le plan médical ou thérapeutique”, explique Mason. Le scientifique rappelle qu’on pense souvent qu’on peut trouver des molécules thérapeutiques ou de la biodiversité dans la forêt tropicale, mais il en va de même avec un banc de rue ou une rampe de métro.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.