Tout ce que l’Apple Watch GPS seul peut faire sans iPhone

Meilleure réponse: Sans votre iPhone, le meilleur GPS Apple Watch uniquement (modèles Série 0-6 et SE) peut toujours effectuer les opérations suivantes: suivre les entraînements, suivre l’activité, voir l’heure (également capable d’utiliser les applications d’alarme, de minuterie et de chronomètre), écoutez de la musique à partir d’une liste de lecture synchronisée, affichez des photos d’albums synchronisés, effectuez des achats avec Apple Pay, vérifiez votre fréquence cardiaque, utilisez l’application Breathe et écoutez des podcasts stockés sur Apple Watch. Si votre iPhone est éteint ou hors de portée, l’Apple Watch peut toujours se connecter à des réseaux Wi-Fi connus et effectuer plusieurs autres fonctionnalités.

Apple Watch GPS uniquement: Pas d’iPhone? Aucun problème! Il y aura des moments où vous serez loin de votre meilleur iPhone, comme aller à un événement qui n’autorise pas les téléphones portables, l’oublier à la maison ou si vous voulez simplement moins faire une randonnée ou une course. Même dans ce cas, votre Apple Watch uniquement GPS est capable de beaucoup de choses, qu’il s’agisse de l’Apple Watch Series 0, de l’Apple Watch SE ou de l’Apple Watch Series 6. Dites l’heure

La première chose qu’il peut certainement faire sans votre iPhone est de lire l’heure. C’est une montre, après tout, et vous pourrez toujours taper sur l’écran ou lever le poignet pour voir l’heure. Heck, vous pouvez même utiliser les applications d’alarme, de minuterie et de chronomètre sans problème. Suivre l’activité et les entraînements

Étant donné que l’Apple Watch est un excellent tracker de fitness, ne pas avoir votre iPhone à proximité n’entrave pas sa capacité à enregistrer vos entraînements et à suivre vos pas, votre fréquence cardiaque, vos calories, votre rapport assis-debout, votre taux d’oxygène dans le sang et tout le reste. liés à la santé. L’Apple Watch peut stocker ces données jusqu’à 30 jours (bien que nous vous recommandons de ne pas risquer de perdre ces données et de vous connecter à votre iPhone dès que possible) grâce à son stockage intégré. Dès que votre iPhone est à nouveau à portée Bluetooth ou Wi-Fi, ces données se synchronisent avec votre iPhone et sont effacées du cache de l’Apple Watch. Pour les propriétaires des séries 0 et 1, l’Apple Watch ne stockera que les battements cardiaques, les calories et les informations d’entraînement essentielles car il n’y a pas de GPS intégré. Les propriétaires des séries 2-6 obtiennent un GPS avec leurs données d’entraînement, et les séries 3 et supérieures ont également un altimètre intégré, de sorte que les informations d’altitude sont également stockées. Payer pour des choses

L’Apple Watch est compatible avec Apple Pay, donc si vous êtes en déplacement sans votre portefeuille ou votre iPhone 12, vous pouvez toujours payer pour des choses dans les entreprises qui acceptent Apple Pay. Toutes vos cartes qui se trouvent dans Apple Wallet reçoivent un jeton unique sur l’Apple Watch, vous n’avez donc même pas besoin de votre iPhone pour les utiliser. Assurez-vous simplement que vous avez d’abord ajouté vos cartes Apple Pay à votre Apple Watch. Cela s’applique également aux cartes-cadeaux, cartes d’embarquement et autres cartes de votre Apple Wallet. Jouez quelques airs

Si vous avez des listes de lecture dans l’application Apple Music que vous souhaitez emporter avec vous sur la montre, vous pouvez les synchroniser avec votre Apple Watch via le Regarder l’application. Ces pistes sont téléchargées sur le stockage intégré de votre Apple Watch (lorsqu’elle est connectée à l’alimentation et placée à proximité de votre iPhone), et ces pistes sont disponibles pour être lues sur votre montre, même lorsque votre iPhone est hors de portée. Si vous possédez une Apple Watch avec Cellular, vous pouvez également diffuser des pistes directement à partir du catalogue Apple Music de plus de 40 millions de chansons ou même de stations de radio. Cela s’applique également à l’application Podcasts, car vous pouvez écouter des épisodes de podcasts téléchargés sur l’Apple Watch. Montrez vos photos préférées

Même si l’Apple Watch a plus d’écran avec la série 4 et les versions ultérieures, ce n’est toujours pas le moyen optimal de visualiser des photos. Mais si vous êtes sans iPhone, alors l’écran de l’Apple Watch doit faire l’affaire, non? Heureusement, vous pouvez synchroniser un album de votre iPhone avec jusqu’à 500 photos, afin que vous puissiez emporter vos photos préférées avec vous pour les montrer aux autres. Apple Watch GPS uniquement: Vous dites que mon Apple Watch peut se connecter au Wi-Fi?