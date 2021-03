Tout ce que les Kardashians ont dit

Un adieu difficile. Le 8 septembre marquera à jamais le début de la fin de L’incroyable famille Kardashian‘plus d’une décennie sur E !.

Kim Kardashian a annoncé la nouvelle que KUWTK se terminera en 2021 après la saison 20. Le magnat de KKW Beauty a confirmé la nouvelle via Instagram en dédiant une déclaration sincère aux fans «incroyables» de l’émission.

«C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à L’incroyable famille Kardashian», Écrivait-elle à l’époque. «Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route.

Le fondateur de Skims a poursuivi: «Merci aux milliers d’individus et d’entreprises qui ont participé à cette expérience et, surtout, un merci tout spécial à [series cocreator] Ryan Seacrest pour avoir cru en nous, E! d’être notre partenaire et notre équipe de production chez Bunim / Murray, qui ont passé d’innombrables heures à documenter nos vies.

En terminant sa déclaration, Kardashian a reconnu qu’elle «ne serait pas là où je suis aujourd’hui» sans la série de téléréalité et les fans qui l’ont soutenue en cours de route.

KUWTK a fait ses débuts sur E! en 2007 et engendrerait finalement 12 retombées, dont Kourtney et Khloé prennent Miami, La vie de Kylie et Kourtney et Kim prennent New York. Kim a joué aux côtés de ses frères et sœurs Kourtney Kardashian, Khloe kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner, sa mère, Kris Jenner, et ancien beau-père, Caitlyn Jenner.

Peu de temps après l’annonce de Kim, un initié a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire que les femmes Kardashian-Jenner «veulent toutes une pause pour examiner leurs options» en dehors de la série.

« Les dames en ont fini avec de longues heures et pensent qu’elles sont assez célèbres sans l’émission pour gagner tout leur argent en ligne », a révélé une deuxième source. «Ce sont avant tout des hommes d’affaires, et il est très évident pour ceux qui les entourent qui savent qu’ils peuvent gagner beaucoup plus pour beaucoup moins de tracas en recherchant des opportunités ailleurs.»

Faites défiler vers le bas pour voir ce que la célèbre famille a dit KUWTK fin.