Tout ce que Lily Collins, casting ont dit

Prolonger son séjour! Emily à Paris reviendra officiellement pour la saison 2 après des mois de taquineries de Lily Collins et le reste de la distribution sur ce qui est en réserve pour les nouveaux épisodes.

Netflix a annoncé le renouvellement le 11 novembre. «Deux c’est mieux que un», a écrit Collins via Instagram après l’annonce de la nouvelle. «Je panique et je suis ravi (à la grande consternation de Sylvie) d’annoncer que @EmilyinParis reviendra pour la saison 2! Merci les gars pour votre amour et votre soutien et j’espère que vous êtes aussi enthousiasmés que nous !! »

Emily à Paris créée sur la plateforme de streaming le 2 octobre. Créé par Sexe et villede Darren Star, le casting comprend Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien) et Bruno Gouery (Luc). Le spectacle suit le personnage titulaire alors qu’elle déménage en France pour travailler et navigue dans les différences culturelles et sa vie amoureuse en constante évolution.

La comédie dramatique a fait face à des réactions négatives après ses débuts pour sa représentation des Français et d’autres aspects de l’existence glamour d’Emily. Collins, à son tour, était parmi les membres de la distribution qui ont abordé la controverse.

« Aussi décourageant que cela puisse être de lire ces choses, c’est aussi un cadeau », a déclaré l’actrice. Vogue Arabia dans son article de couverture de novembre 2020. «On vous permet de vous améliorer.»

Bravo, pour sa part, d’accord avec les opposants. « Je pense qu’ils ont raison, d’une certaine manière », a-t-il admis Cosmopolite. «Nous représentons des clichés et nous représentons une vision unique de Paris. Paris est l’une des villes les plus diversifiées du monde. Nous avons tant de façons de penser, tant de nationalités différentes, tant de quartiers différents. Une vie ne suffirait pas pour savoir tout ce qui se passe à Paris. C’est tout un monde dans une ville. »

Il a poursuivi: «À un moment donné, si vous voulez raconter une histoire sur Paris, vous devez choisir un angle. Vous devez choisir une vision. Les critiques français, ils n’ont pas compris le fait que ce n’est qu’une vision. Ils disent: « Oh, ce n’est pas ce qu’est Paris. » Bien sûr. Paris, c’est beaucoup de choses.

Faites défiler vers le bas pour voir tout le casting de Emily à Paris a dit à propos de la saison 2!