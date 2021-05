Tout ce que l’on sait sur la série préquelle de John Wick | Divertissement

Le Continental, la série préquelle de la saga cinématographique de John Wick, se concentre sur un jeune Winston.

Sans aucun doute John Wick est sur une lancée. Après avoir été ravi de John Wick 3: Parabellum, la saga d’action populaire mettant en vedette Keanu Reeves Il continue de se développer avec la confirmation de deux nouvelles suites et d’un film dérivé intitulé Ballerina.

Mais pas seulement cela, mais le univers de John Wick il s’agrandira également sur le petit écran avec Le Continental, une série télévisée qui servira de préquelle aux événements racontés dans les films et qui se concentrera sur l’organisation de l’Alta Mesa opérant à travers ces hôtels déjà mythiques, avec leurs protocoles et normes établies et qu’il vaut mieux ne pas sauter, comme on peut le voir dans son dernier film.

Bien qu’il ait été commenté que Keanu Reeves ferait une apparition dans le La série Continental, son apparition a finalement été écartée car son intrigue se déroulera 40 ans plus tôt et racontera l’histoire d’un jeune Winston, le personnage joué par Ian McShane dans les films.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

“Ce que nous allons explorer au Continental, c’est le jeune Winston et comment il en est venu à reprendre l’hôtel”, a déclaré Kevin Beggs, président de Lionsgate Television, dans une récente interview accordée à Deadline. “Keanu est en négociations pour devenir producteur exécutif. Mais comme nous sommes dans le temps, bien avant John Wick ou même un jeune John Wick, ce personnage n’apparaîtra pas dans l’univers.”

L’histoire de la Série préquelle de John Wick Il se déroulera dans les années 70 et présentera une ville de New York ravagée par une grève des ordures après laquelle des montagnes d’ordures se sont accumulées, atteignant même le troisième étage de certains immeubles, où la mafia prend le relais. C’est ainsi que se présente cette nouvelle série qui explorera les origines du célèbre hôtel The Continental.

Si tout va bien, La série Continental sera diffusée en première sur le réseau américain Starz à la fin de 2021. Avez-vous hâte de voir cette série préquelle de John Wick?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.