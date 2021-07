Tout ce que Netflix a révélé sur l’avenir de ‘The Witcher’ à la WitcherCon

Netflix a un véritable coup sur les mains avec The Witcher. Basé sur les livres de l’écrivain de fantasy polonais Andrzej Sapkowski (qui a par la suite inspiré les jeux vidéo), The Witcher est rapidement devenu l’une des plus grandes émissions originales de Netflix lors de ses débuts en 2019. En fait, ce fut un tel succès que Netflix s’est engagé à le transformer. en franchise. Non seulement il y aurait une deuxième saison, mais Netflix prévoyait également de faire un spin-off anime et une mini-série prequel. Nous n’avions pas entendu beaucoup de nouvelles sur l’avenir de The Witcher ces derniers temps, mais cela a changé à la WitcherCon vendredi.

Pendant plusieurs heures le vendredi 9 juillet, Netflix a diffusé une convention virtuelle pour tout ce qui concerne The Witcher. Si vous ne vous êtes pas connecté en direct à la WitcherCon, voici toutes les grandes annonces que vous avez manquées :

Le sorceleur saison 2 | Date de sortie et titres

La saison 2 de The Witcher fera ses débuts sur Netflix le 17 décembre 2021. Cela fait presque exactement deux ans jour pour jour après la première de la première saison. À la fin du stream, Netflix a dévoilé la toute première bande-annonce de la saison 2, que vous pouvez regarder ci-dessus. On a également appris 7 des 8 titres des épisodes, dévoilés dans la vidéo ci-dessous. Le titre de la finale de la saison est encore un mystère pour le moment :

Le sorceleur : le cauchemar du loup | Date de sortie

Des mois avant l’arrivée de la deuxième saison, Netflix sortira un spin-off d’anime appelé The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ce film d’animation servira d’histoire d’origine pour le mentor de Geralt, Vesemir. Le studio coréen Mir (Kipo and the Age of Wonderbeasts, Dota : Dragon’s Blood) animera le film, qui fera ses débuts le 23 août 2021.

The Witcher 3: Chasse sauvage | Mise à jour de nouvelle génération + DLC

The Witcher 3: Complete Edition arrive cette année. Source de l’image : CD Projekt Red

Enfin, il y avait des nouvelles pour les fans de la série de jeux (qui se déroule après les événements de la série). La mise à jour de nouvelle génération pour The Witcher 3: Wild Hunt sera disponible sur PS5, Xbox Series X et PC cette année. Il y aura également un DLC gratuit avec des objets inspirés de la série Netflix. CD Projekt Red – le développeur du jeu – a laissé entendre que vous pourriez peut-être habiller Geralt pour qu’il ressemble davantage à Henry Cavill dans la série. Comme Cavill est connu pour être un grand joueur et fan de The Witcher 3, je suis sûr qu’il en est ravi.

C’est ce que nous avons appris sur l’avenir de The Witcher à la WitcherCon 2021. Si vous souhaitez regarder la VOD, vous pouvez le faire sur YouTube, ou en savoir plus et voir quelques photos sur le site Web de Netflix.

