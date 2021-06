Tout ce que Nintendo a annoncé à l’E3 2021 Direct

C. Scott Brown / Autorité Android

Même avec autant d’annonces à l’E3 2021, aucune entreprise n’attire autant les projecteurs que Nintendo. Lors de l’événement Nintendo E3 2021 Direct, la société a présenté une multitude de nouveaux jeux pour sa console Nintendo Switch record.

Voir également: Guide d’achat Nintendo Switch : tout ce que vous devez savoir

Si vous avez manqué l’événement, vous pouvez le revoir ici. Il ne dure que 40 minutes environ. Juste après la fin, un événement Nintendo Treehouse Live commence, qui vous offre trois heures de séquences de gameplay pour les jeux annoncés dans la première partie du livestream.

Nous vous avons cependant fait gagner du temps, car nous avons rassemblé tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Nintendo E3 2021 Direct ! Lisez la suite pour tout voir.

La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2

Les fans qui espéraient des informations concrètes sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild étaient probablement à la fois excités et déçus par l’événement Nintendo E3 2021. Alors que la société a montré une tonne de nouvelles images, elle a également annoncé une fenêtre de sortie pour le jeu : 2022. De toute évidence, les fans espéraient une date en 2021, mais cela ne semble pas être le cas.

Les nouvelles images, cependant, nous donnent une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre. Il semble que Link se dirige vers les nuages ​​pour ce jeu, qui nous rappelle The Legend of Zelda: Skyward Sword. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si ce jeu est remasterisé en HD pour la Nintendo Switch cette année. Nintendo a également présenté ce jeu lors de l’événement E3 en nous donnant une meilleure idée de la façon dont le système de contrôle controversé de la version originale de la Wii sera transféré sur le Switch.

Game & Watch : La Légende de Zelda

Pour célébrer le 35e anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo lancera un nouveau système portable Game & Watch. La petite console sera préchargée avec The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et la version originale Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il comportera également une version mise à jour du jeu Vermin avec Link comme personnage principal.

Nintendo n’a pas révélé le prix de la console, mais le système Game & Watch similaire pour Super Mario Bros. coûte 50 $. Nintendo a cependant révélé la date de lancement : le 12 novembre 2021.

Metroid Prime 4 / Metroid Dread

Nintendo nous a taquiné il y a quelques années en annonçant que Metroid Prime 4 était en préparation. Malheureusement, la société n’avait aucune nouvelle à partager avec nous aujourd’hui sur ce jeu, à part dire qu’il est toujours en développement.

Cependant, l’événement Nintendo E3 2021 a eu une surprise pour nous : l’annonce de Metroid : Dread, le premier jeu de plateforme 2D de la série Metroid depuis 19 ans. Le jeu mettra en vedette Samus qui se battra dans le style Metroidvania, tout comme à l’époque de Super Metroid (avec de bien meilleurs graphismes, évidemment).

Metroid: Dread sera lancé le 8 octobre 2021. Nintendo proposera également des Amiibo liés au jeu à cette époque.

Superstars de la fête de Mario

Nintendo a récemment refait et remasterisé beaucoup de ses jeux. Il a également fait des rééditions de compilation, comme la collection Super Mario 3D All-Stars. Avec les Superstars de Mario Party qui viennent d’être annoncées, cela fait un peu de tout.

Le jeu sera un « nouveau » titre de Mario Party, mais il intégrera des plateaux et des mini-jeux d’entrées précédentes de la série. C’est un peu comme un mélange entre un remaster et un nouveau jeu. Il aura des planches classiques de l’ère Nintendo 64 de la série, mais juste refaites pour être beaucoup plus belles.

La plus grande nouvelle, cependant, est que ce jeu Mario Party intégrera le jeu en ligne. Cela vous permettra de jouer en ligne avec vos amis ou de faire des matchs aléatoires avec d’autres joueurs du monde entier.

Mario Party Superstars débarque le 29 octobre 2021.

WarioWare : Rassemblez-vous

Nous n’avons pas eu de nouvelles de Wario depuis un moment, comment va-t-il ? Eh bien, il s’avère qu’il est toujours aussi fou et grincheux. Nous le savons parce que Nintendo a présenté un nouveau jeu de la série WarioWare appelé WarioWare : Get It Together.

Comme pour les autres titres WarioWare, il ne s’agit pas tant d’un seul jeu que d’une énorme collection de mini-jeux insensés (et parfois dégoûtants). Heureusement, il prend en charge deux joueurs en même temps, ce qui devrait permettre d’incroyables sessions de coopération sur canapé.

WarioWare : Get It Together débarque le 10 septembre.

Shin Megami Tensei V

Il existe de nombreux RPG géniaux pour la Nintendo Switch, mais Nintendo n’hésite jamais à lancer plus de JRPG sur la console. Exemple concret : Shin Megami Tensei V est en route en exclusivité sur la console.

Comme pour les autres jeux de la série très appréciée, vous utiliserez des combats au tour par tour pour combattre les ennemis et améliorer votre personnage. Il débarque le 12 novembre et les précommandes ouvrent le 21 juin.

Autres annonces Nintendo E3 2021

Kazuya Mishima de la série Tekken sera un personnage jouable dans Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo a confirmé que le DLC gratuit fera son chemin vers Mario Golf Super Rush, y compris de nouveaux personnages et cours. En parlant de Mario, le personnage bien-aimé de Nintendo rejoindra les Lapins Crétins dans Mario et les Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir, sortie en 2022.

La vie est étrange : les vraies couleurs débarquera sur le Switch cette année, avec le La vie est étrange remasterisée collection. Le précédemment annoncé gardiens de la Galaxie le jeu arrive sur Switch.

Les vers grondent débarquera sur la Switch la semaine prochaine.

Astrie Ascendant a reçu une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une date de lancement au 30 septembre 2021. Le jeu annoncé précédemment Campus à deux points débarquera sur la Switch en 2022.

Super Monkey Ball Banana Mania débarquera sur le Switch (ainsi que sur la plupart des autres consoles) avec des versions remasterisées de Super Monkey Ball, SMB 2 et SMB Deluxe. La longue série Just Dance se poursuivra sur Switch avec Juste danse 2022 le 4 novembre 2021.

Cruis’n Blast débarquera en exclusivité Nintendo Switch à l’automne 2021, avec plus de détails à venir bientôt. Vous pouvez déjà jouer Dragon Ball Z : Kakarot sur votre PC, PlayStation 4 ou Xbox One, mais vous pourrez y jouer sur Switch le 24 septembre. Capcom nous l’a déjà fait savoir lors de son propre événement E3, mais Nintendo nous a rappelé que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin débarque sur le Switch le 9 juillet. Les jeux PlayStation Portable bien-aimés de la série Danganronpa arrivent sur le Switch en tant que Danganronpa : Décadence, qui comprend trois jeux de la série. Le titre Wii U Fatal Frame: Maiden of Black Water obtient un port sur le Switch plus tard cette année avec de meilleurs graphismes et du nouveau contenu. Les anciens jeux Advance Wars sont reconstruits à partir de zéro avec Advance Wars 1 & 2 : Redémarrez le camp, sortie sur Switch le 3 décembre. Les deux jeux de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 remasterisés arrivent sur Switch le 25 juin.

Brigade étrange débarque très bientôt sur la Switch… comme aujourd’hui. Certains jeux existants reçoivent de nouveaux packs DLC, notamment Destin éternel et Hyrule Warriors: Age of Calamity.

C’est tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Nintendo E3 2021 Direct ! Quel jeu attendez-vous le plus ?