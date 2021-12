Tout ce que nous avons appris de la conférence de presse de Boris Johnson | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a fait le point sur Covid aujourd’hui depuis Downing Street, annonçant que le pays entrerait dans le plan B. M. Johnson a déclaré qu’il était clair que la variante Omicron se propageait plus rapidement que Delta et que les 568 cas de la variante au Royaume-Uni étaient presque certains et sous-estimer. Il a déclaré: « C’est maintenant la chose proportionnée et responsable de passer au plan B. »

Les scientifiques ont depuis longtemps averti que des mesures plus strictes étaient nécessaires pour endiguer la propagation de la variante Omicron à travers le Royaume-Uni.

Un membre éminent de Sage a averti qu’un verrouillage complet à l’échelle du Royaume-Uni ne peut être exclu, mais jusqu’à ce que davantage de données soient disponibles, la menace actuelle posée par la souche reste incertaine.

Avant ce soir, le gouvernement avait insisté sur le fait qu’il n’était pas temps d’activer son plan B.

L’objectif du plan B est de mettre en œuvre des restrictions pour alléger les pressions sur le NHS et empêcher les hôpitaux d’être submergés.

Cependant, Omicron a changé le point de vue du gouvernement, M. Johnson déclarant au Cabinet mardi que « les premières indications étaient qu’elle était plus transmissible » que la souche Delta.

L’accent est actuellement mis sur le déploiement du booster et sur le fait de faire piquer les Britanniques le plus rapidement possible.

Qu’avons-nous appris de la conférence de presse d’aujourd’hui?

Le plan B sera appliqué

Le plan B est la prochaine étape dans la gestion de la propagation de Covid, avec un retour des masques obligatoires, des passeports vaccinaux pour les événements et les grands sites et le retour du travail à domicile.

M. Javid a déclaré que les nouvelles restrictions seraient réexaminées le 5 janvier et qu’elles prendraient toutes fin le 26 janvier.

Travail à domicile

M. Johnson a déclaré que les directives seraient réintroduites pour le travail à domicile à partir de lundi, avec les entreprises pour discuter cette semaine de la meilleure façon de faire la transition.

Il a déclaré: « Nous allons réintroduire les conseils pour travailler à domicile. Les employeurs devraient utiliser le reste de la semaine pour discuter des modalités de travail avec leurs employés, mais à partir de lundi, vous devriez travailler à domicile si vous le pouvez.

« Allez au travail si vous le devez, mais travaillez à domicile si vous le pouvez.

« Je sais que ce sera difficile pour de nombreuses personnes, mais en réduisant vos contacts sur le lieu de travail, vous contribuerez à ralentir la transmission. »

Masques faciaux

Les masques faciaux seront obligatoires à l’intérieur dans la plupart des lieux publics, y compris les théâtres et les cinémas à partir de vendredi.

Les masques sont également obligatoires dans les magasins – les dernières directives s’étendant à la plupart des lieux publics.

Passeports pour les vaccins

Des passeports pour les vaccins seront apportés pour les sites à grande échelle.

Le Premier ministre a déclaré : « rendra également le pass NHS COVID obligatoire pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux où de grandes foules se rassemblent, y compris les lieux intérieurs non assis avec plus de 500 personnes et les lieux extérieurs assis avec plus de 4 000 personnes et tout lieu avec plus de 10 000 personnes. »

Test covid

Johnson a déclaré que des tests quotidiens seraient introduits au lieu de l’isolement pour ceux qui entrent en contact avec des personnes infectées.

Il a déclaré: « La plus grande chose que chacun de nous puisse faire est d’obtenir nos jabs et, surtout, d’obtenir ce rappel dès que notre tour arrive.

« Faisons tout ce que nous pouvons pour nous protéger et protéger nos proches cet hiver, et réduisons les pressions sur notre NHS. »

Il a déclaré que le gouvernement « surveillerait constamment les données », mais a appelé tout le monde à « jouer son rôle » et à se faire vacciner de rappel lorsqu’il sera disponible.

Le Premier ministre a ajouté : « Dès qu’il deviendra clair que les boosters sont capables de contenir cette variante Omicron et que nous aurons boosté suffisamment de personnes pour faire ce travail de maintien d’Omicron en équilibre, alors nous pourrons avancer comme avant. »

Les fêtes de Downing Street

De nombreux Britanniques attendaient que le Premier ministre aborde la controverse entourant les conservateurs après la diffusion de vidéos concernant de prétendues fêtes de Noël.

La conférence est intervenue après une journée de chaos pour les conservateurs, avec des vidéos montrant des membres clés assistant à de supposées fêtes de Noël et plaisantant à propos de ces rassemblements lors d’une fausse conférence de presse.

Allegra Stratton a démissionné de son poste de conseillère du Premier ministre après la diffusion d’une vidéo d’elle en train de plaisanter sur une prétendue fête.

Riant avec les membres du personnel de Downing Street, Mme Stratton pouvait être vue en train de dire: « Cette fête fictive était une réunion d’affaires et elle n’était pas distanciée socialement. »

Répondant à une question de Laura Kuenssberg, M. Johnson a d’abord rendu hommage à Mme Stratton pour son travail lors de la COP26.

Il a déclaré: « Je pense que le public britannique peut voir l’importance vitale de l’instruction médicale que nous donnons. »

Répondant à une autre question sur le sujet, M. Johnson a déclaré qu’à sa connaissance, les règles avaient été respectées.