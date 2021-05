Tout ce que nous n’avons pas vu sur Google I / O

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le discours d’ouverture de Google I / O est venu et reparti et était plein de nouvelles passionnantes.

Parmi les annonces, nous avons découvert un nouveau design pour Android 12, avec des mises à niveau de votre confidentialité, et le nouveau partenariat de Google avec Samsung pour revitaliser Wear OS. Nous avons également vu comment Google Photos ferait surface d’anciens souvenirs et prendrait de meilleures photos de personnes de couleur.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de choses à aimer lors de la keynote de Google I / O, il y avait aussi beaucoup de choses en dehors de la présentation. Voici un aperçu de ce que Google ne nous a pas montré – ni même évoqué! – lors de sa keynote d’E / S.

Stades

Google n’a pas du tout mentionné son service de jeu, Stadia. Le discours d’ouverture aurait été le moment opportun pour Google de rassurer les joueurs de Stadia et, plus important encore, les développeurs de Stadia sur le fait que les choses vont toujours dans la bonne direction. Il n’y avait pas de telles assurances, nous laissant remettre en question l’engagement de Google envers le jeu.

Chrome et Chrome OS

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le navigateur Chrome est l’un des principaux produits de Google, mais le géant de la recherche n’a fourni aucune mise à jour pour son navigateur méga-populaire.

Google n’a pas non plus couvert Chrome OS, sauf pour dire que les Chromebooks sont désormais parmi les ordinateurs les plus populaires du marché.

Google Pixel Buds A

Google lui-même a récemment divulgué les Pixel Buds A, et ils devraient faire partie des rares annonces de matériel au salon cette année. Au lieu de cela, les Google Pixel Buds A étaient une absence totale de présentation. Celui-ci nous laisse vraiment nous gratter la tête.

Google Pixel 5a

Crédit: David Imel / Autorité Android

Google a parfois utilisé Google I / O pour lancer un nouveau matériel téléphonique, y compris les combinés Pixel 3a et Pixel 3a XL. Le Google Pixel 5a, après le Pixel 5 de l’automne dernier, était potentiellement sur le pont pour une révélation de Google I / O. Hélas, rien. La société a déclaré publiquement que le téléphone existe, mais sa sortie est toujours entourée de mystère.

Tablettes Android

Google a récemment fourni une nouvelle fonctionnalité aux tablettes Android – un facteur de forme que le géant de la recherche a longtemps oublié. Les tablettes Android disposent désormais d’un outil centré sur les médias appelé Entertainment Space. Certains ont prédit que les tablettes Android pourraient bénéficier de plus de fonctionnalités aux E / S. Cependant, Google n’a même pas mentionné les tablettes Android, sauf pour noter que le nouveau design d’Android 12 devrait permettre de meilleures expériences sur tous les appareils exécutés par Google.

Whitechapel

Enfin, il n’y avait aucun mot sur Whitechapel, le processeur interne de Google destiné aux appareils Pixel. La puce, également appelée GS101, est en préparation depuis plus d’un an et devrait alimenter les appareils de la série Pixel 6, qui seraient sur le pont pour une révélation à l’automne. Il était possible que Google parle de la puce aux E / S, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, la société a parlé de la conception de son ordinateur quantique.