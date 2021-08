Tout ce que nous nous attendons à voir

in

Les offres de maison intelligente du Black Friday valent absolument le détour. Les appareils domestiques intelligents en général s’améliorent et s’intègrent plus facilement dans votre style de vie. C’est vrai quel que soit l’écosystème de produits dans lequel vous vivez, que ce soit Google Home, Amazon Alexa ou HomeKit d’Apple.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un nouvel appareil domestique intelligent. La chose la plus importante à considérer est peut-être l’écosystème de maison intelligente que vous préférez utiliser. Si vous avez tendance à utiliser Google Assistant, vous devez vous assurer qu’il est compatible avec cet écosystème. Il en va de même pour HomeKit d’Apple et Alexa d’Amazon.

Cette année, le Black Friday tombe le 26 novembre, il faudra donc un certain temps avant que nous commencions à voir les offres de maison intelligente du Black Friday. Nous nous attendons à voir des offres dans tous les genres de maison intelligente, y compris les systèmes de sécurité, les capteurs de fenêtre et de porte, les lumières intelligentes, les serrures intelligentes, etc.

Nous mettrons régulièrement à jour ce guide à mesure que nous nous rapprochons du grand événement. Et, si vous ne voulez pas attendre le Black Friday, nous inclurons autant d’offres intéressantes pour la maison intelligente que possible. Voici tout ce que vous devez savoir sur les offres de maison intelligente du Black Friday.

Comment obtenir les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday

L’achat d’appareils intelligents pour la maison peut parfois être délicat. Après tout, tous les appareils domestiques intelligents ne fonctionnent pas bien ensemble. Comme mentionné, vous voudrez vous assurer que vous achetez des produits pour la maison intelligente compatibles avec votre écosystème préféré.

La Google Nest Cam à côté d’un Google Nest Mini. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Au-delà de cela, obtenir le meilleur appareil domestique intelligent pour vous dépend vraiment du type de produit que vous obtenez. Si vous achetez une caméra de sécurité intelligente, par exemple, vous aurez besoin d’une caméra offrant une qualité vidéo solide et peut-être des fonctionnalités intelligentes supplémentaires. Si vous achetez une serrure intelligente, vous voudrez vous assurer qu’elle fonctionne avec votre pêne dormant ou vous êtes prêt à remplacer votre pêne dormant. Consultez notre guide sur les meilleurs appareils intelligents pour la maison pour en savoir plus.

Offres Black Friday vs Cyber ​​Monday

Alors, quoi de mieux : les offres de maison intelligente du Black Friday ou du Cyber ​​Monday ? En fin de compte, les deux jours offriront d’excellentes offres de maison intelligente.

Alors que le Black Friday tombe le 26 novembre, le Cyber ​​Monday tombe le 29 novembre. Traditionnellement, le Black Friday était le moment d’obtenir les meilleures offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était l’endroit où vous pouviez trouver les meilleures offres en ligne. Récemment, cependant, les deux ont fusionné – et vous trouverez également de superbes offres Black Friday en ligne.

Si vous trouvez une bonne affaire sur un produit de maison intelligente que vous avez surveillé pendant le Black Friday, nous vous recommandons de l’acheter. Il est tout à fait possible que le produit bénéficie d’une meilleure remise le Cyber ​​Monday, mais il est également possible que l’accord se termine et qu’il ne soit disponible au prix fort qu’après le Black Friday.

Haut de la sonnette Google Nest

Nous vous recommandons également de dresser une liste de tous les appareils domestiques intelligents que vous souhaitez réellement. De cette façon, vous pouvez rechercher les produits le Black Friday et le Cyber ​​Monday, et voir s’ils sont en vente ou non.

Les offres de maison intelligente du Black Friday de l’année dernière

L’année dernière, nous avons vu des tonnes d’excellentes offres de maison intelligente Black Friday, de détaillants comme Amazon, Best Buy, Walmart, et plus encore. Par exemple, nous avons vu des offres sur les caméras de sécurité Blink, les serrures intelligentes August, les hubs intelligents pour la maison, etc.

De manière générale, les appareils domestiques intelligents sont de moins en moins chers, tout en s’améliorant de plus en plus. Par conséquent, si vous n’avez pas encore acheté la maison intelligente, c’est peut-être l’année pour le faire.

Les meilleures offres de maison intelligente du moment

Vous ne pouvez pas attendre les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday ? Il y a plein de bonnes affaires dont vous pouvez profiter dès maintenant. Voici les meilleures offres de maison intelligente en ce moment.

