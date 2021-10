Tout ce que nous pensons savoir jusqu’à présent

L’Apple Watch Series 7 vient peut-être de sortir, mais nous tournons déjà notre attention vers le prochain modèle, provisoirement intitulé Apple Watch Series 8. La smartwatch de nouvelle génération pourrait bien offrir une refonte complète par rapport à la montre de cette année. Ou, il pourrait affiner ce que nous avons déjà. Quoi qu’il en soit, il s’agit probablement de la meilleure montre connectée.

Des rumeurs sur la smartwatch de nouvelle génération ont déjà commencé à circuler. Bien que nous ne sachions pas nécessairement à quoi cela ressemblera, nous pouvons spéculer. Intéressé à en savoir plus? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch Series 8.

Conception Apple Watch série 8

Contrairement à toutes les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 offrait un design très similaire à l’Apple Watch Series 6. C’est-à-dire qu’elle avait des bords arrondis et une apparence générale similaire au modèle de la génération précédente, à l’exception du plus grand affichage.

Cela pourrait changer pour l’Apple Watch Series 8. Certaines rumeurs indiquent que la refonte de l’Apple Watch Series 7 a été repoussée à l’année prochaine en raison de problèmes de fabrication. Cela signifie que nous pourrions obtenir l’année prochaine une Apple Watch à face plate qui correspondra aux modèles récents d’iPhone et d’iPad.

Source de l’image : Jon Prosser/Rendu par Ian

Les rendus montrant ce qui était alors considéré comme l’Apple Watch Series 7 ont été publiés pour la première fois par Jon Prosser. Ils montrent une Apple Watch disponible dans un certain nombre de couleurs.

Spécifications de l’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 7 offrait très peu de composants internes améliorés par rapport à la série 6. Cela pourrait changer pour la série 8.

Vraiment, l’Apple Watch n’a pas besoin d’un processeur beaucoup plus rapide, mais lui en donner un garantirait qu’il restera pertinent plus longtemps. Certaines rumeurs suggéraient qu’Apple recherchait un nouveau système sur puce double face pour la série 7, qui donnerait à l’appareil un coup de pouce à la batterie. Il est possible que nous puissions voir cette technologie sur la série 8. Seul le temps nous le dira.

Que cette technologie arrive ou non dans l’Apple Watch Series 8, il est tout à fait possible que l’appareil obtienne une meilleure autonomie de la batterie. Maintenant que l’Apple Watch suit le sommeil, les utilisateurs ont besoin d’une meilleure autonomie que jamais.

Suivi de la condition physique Apple Watch Series 8

Des rumeurs sur un meilleur suivi de la condition physique sur l’Apple Watch circulent depuis un certain temps. Notamment, Apple travaillerait sur un moyen de suivre la glycémie dans l’Apple Watch, ce qui aiderait les utilisateurs à détecter ou à surveiller le diabète. Ce serait un ajout énorme à l’appareil.

Un rapport de Bloomberg suggère qu’Apple travaille également sur un capteur de température cutanée, qui pourrait potentiellement aider à la planification de la fertilité.

Nous devrons attendre et voir quels types de suivi de la condition physique amélioré nous finirons par voir dans la série 8.

Prix ​​et date de sortie de l’Apple Watch Series 8

Nous sommes encore loin d’une sortie officielle de l’Apple Watch Series 8. L’Apple Watch Series 7 a été annoncée aux côtés de la série iPhone 13 lors d’un événement en septembre 2021. Il est probable que le nouvel appareil sera annoncé au même moment en 2022. Nous nous attendons à ce que le prix reste similaire – avec le plus petit modèle à partir de 399 $ .