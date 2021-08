Tout ce que nous pensons savoir

Google a adopté une approche légèrement différente avec le Google Pixel 5 en 2020. Au lieu de lancer un appareil avec des spécifications phares, il a inclus un processeur de milieu de gamme et a légèrement baissé le prix. Bien que cela ait rendu la série Pixel un peu plus accessible, certains souhaitaient une véritable expérience Pixel phare. Il semble que cela arrivera enfin dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Auparavant, il y avait eu des tonnes de fuites et de rumeurs sur la série Pixel 6, mais comme avec le Pixel 5, Google devance les fuites et annonce des informations sur son appareil à venir des mois avant de le rendre public. Enthousiasmé par le prochain téléphone Android de Google ? Voici tout ce que nous savons sur le Pixel 6 jusqu’à présent.

Modèles Google Pixel 6

Google lancera officiellement deux appareils de la série Pixel 6 : un Google Pixel 6 et un Pixel 6 Pro. Le modèle “Pro” offre un certain nombre de mises à niveau par rapport à l’appareil standard, notamment un écran plus grand, un taux de rafraîchissement plus élevé et un téléobjectif. Sûr de dire, ce n’est pas nécessairement juste une version plus grande du même téléphone, bien que les fonctionnalités supplémentaires puissent ne pas intéresser tout le monde. Le Pixel 6 Pro obtiendra également une batterie plus grande.

Source de l’image : Google

Nous devrons attendre et voir si ces téléphones seront lancés en même temps, car Google n’a pas encore annoncé de date de sortie pour les téléphones. Gageons qu’ils sortiront effectivement à des moments similaires, probablement en octobre.

Conception et affichage de Google Pixel 6

Google présente également quelques rendus des téléphones à venir, donnant notre premier aperçu officiel de leur conception. L’essentiel est le suivant : les fuites étaient correctes. Le Pixel 6 offre un design radicalement nouveau avec une barre de caméra massive à l’arrière et une palette de couleurs bicolore.

Selon un rapport de Dieter Bohn de The Verge, qui a vu les appareils en personne, le Pixel 6 Pro a un écran de 6,7 pouces 1440p avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Les bords sont légèrement incurvés sur les côtés du modèle Pro, et se fondent dans des rails en aluminium. Le Pixel 6 standard réduit les choses à un écran 1 080p de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un écran plat plutôt qu’un écran incurvé.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro seront disponibles dans trois coloris différents, bien qu’ils ne soient pas disponibles dans les mêmes options de couleur. Vous pouvez voir les différents choix de couleurs pour les deux modèles ci-dessous. Le Pixel 6 Pro a également une construction légèrement plus grande, qui peut être vue dans l’espace au-dessus du module de caméra.

Pixel 6

Pixel 6 Pro





Sur les bords du téléphone, vous obtiendrez toutes les commandes habituelles. Il y a un bouton d’alimentation et une bascule de volume sur le côté droit, et un port USB-C en bas. À l’écran, il y a un capteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique.

C’est certainement une nouvelle conception du smartphone, mais le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne sont en aucun cas moches.

Spécifications du Google Pixel 6

Peut-être que la plus grande différence entre le Pixel 6 et les autres téléphones Pixel se trouve sous le capot. Google développe son propre système sur puce pour la série Pixel 6. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à ce sujet, mais il y a certaines choses que nous savons.

Source de l’image : Google

Le nouveau SoC s’appelle Tensor SoC et comprend une unité de traitement Tensor mobile pour l’intelligence artificielle et une puce Titan M2 pour la sécurité. Cependant, c’est à peu près tout ce que nous savons sur le SoC. Ainsi, nous ne savons pas encore si des composants tels que le processeur, le processeur graphique et le modem 5G sont des options tierces développées par Google ou une combinaison des deux. Nous en entendrons probablement plus lorsque Google annoncera les téléphones.

Google n’a pas annoncé la quantité de RAM ou de stockage que les téléphones obtiendront, mais des rumeurs ont indiqué que le Pixel 6 standard obtiendrait 8 Go de RAM, tandis que le Pixel 6 Pro obtiendrait jusqu’à 12 Go.

Appareil photo Google Pixel 6

À la manière classique de Pixel, Google se concentre fortement sur le module de caméra de la série Pixel 6. La société a annoncé que le Pixel 6 standard obtiendrait un nouveau capteur principal grand angle et une caméra ultra-large. Le Pixel 6 Pro ajoute un téléobjectif 4x. C’est à peu près tout ce que Google a officiellement annoncé sur les caméras.

Nous avons cependant entendu des fuites sur les spécifications de la caméra. YouTuber Jon Prosser dit que les caméras principales se situent à 50 mégapixels, tandis que la caméra ultra-large est de 12 mégapixels. Le téléobjectif du Pixel 6 Pro serait de 48 mégapixels.

Bien sûr, la qualité de l’appareil photo est susceptible d’être excellente. Les appareils photo Pixel ont toujours été capables de prendre des photos de haute qualité, et il est peu probable que cela change. Le rapport de The Verge sur le Pixel 6 note que le Tensor SoC a un impact direct sur la qualité de la caméra. Selon le rapport, le Pixel 6 peut par exemple affiner des images autrement floues. Nous devrons attendre et voir à quel point cela a un impact sur la photographie au quotidien.

Prix ​​et date de sortie de Google Pixel 6

Nous n’avons pas encore de dates exactes pour la sortie de la série. Mais on peut spéculer. Les téléphones Pixel sont traditionnellement sortis en octobre, et nous nous attendons à ce que cela reste vrai cette année.

Nous n’avons aucune idée du prix des téléphones. Le Pixel 5 commence à 700 $, mais selon Rick Osterloh de Google, le Pixel 6 sera « certainement un produit haut de gamme ». Cela pourrait rapprocher son prix de la barre des 1 000 $.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le Pixel 6, alors assurez-vous de vérifier.