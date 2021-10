Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le Black Friday n’est pas loin. Toutes sortes de détaillants préparent leurs excellentes offres Black Friday, et nous nous attendons à de bonnes affaires sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les appareils domestiques intelligents, les écouteurs, etc. Best Buy en particulier devrait proposer des centaines d’offres incroyables. En fait, il y aura probablement tellement d’offres qu’il peut être difficile de trouver celles qui vous conviennent. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide sur les meilleures offres du Black Friday de Best Buy.

Le Black Friday lui-même a lieu le 26 novembre, il faudra donc peut-être un certain temps avant que nous obtenions de véritables offres Black Friday Best Buy. Pourtant, les offres commenceront probablement à arriver avant le grand événement – ​​alors restez à l’écoute. Nous mettrons régulièrement à jour ce guide au fur et à mesure que nous obtiendrons plus d’informations sur les offres du Black Friday de Best Buy.

Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les offres Black Friday de Best Buy. Vous pouvez également consulter notre couverture complète du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres Best Buy Black Friday vs Cyber ​​Monday

Un Cyber ​​Monday signe au néon. Source de l’image : итрий Майер/Adobe

Traditionnellement, le Black Friday a été le moyen d’obtenir les meilleures offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday a permis d’obtenir de bonnes affaires en ligne. Ces dernières années, cependant, les choses ont un peu changé. De nos jours, vous pouvez également trouver d’excellentes offres en ligne le Black Friday. Cela sera probablement accéléré cette année, en raison du fait que moins de gens veulent faire leurs achats en magasin (et braver de grandes foules) en raison de la pandémie en cours.

En fin de compte, nous nous attendons à ce que les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday soient similaires dans leur qualité. Cela dit, des produits spécifiques qui bénéficient d’une remise le Black Friday peuvent ne pas l’être également le Cyber ​​Monday. En d’autres termes, si vous voyez une bonne affaire pour un article le Black Friday, cela vaut la peine d’en profiter.

Les offres Best Buy Black Friday de l’année dernière

Hisense U7G sur un meuble TV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’année dernière, Best Buy a proposé une tonne d’excellentes offres Black Friday. Cela comprenait d’excellentes offres sur les téléviseurs, comme un téléviseur TCL de 55 pouces, qui était disponible pour 250 $, ou 150 $ de moins que son prix normal. Il y avait aussi de bonnes affaires sur le smartphone Samsung Galaxy A21, qui était disponible pour 200 $, soit 50 $ son prix normal. Même le haut-parleur intelligent Sonos Move était disponible à prix réduit – 300 $, au lieu de 400 $.

Les meilleures offres de Best Buy en ce moment

Vous ne voulez pas attendre le Black Friday ? Best Buy propose une série d’offres exceptionnelles en ce moment. Voici une sélection des meilleures offres Best Buy dont vous pouvez profiter immédiatement.