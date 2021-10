Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Pendant Big Brother 23, l’animatrice Julie Chen Moonves a partagé des nouvelles incroyablement excitantes : il y aura une troisième saison de Celebrity Big Brother ! La dernière saison de Celebrity Big Brother a été diffusée en février 2019 et les fans réclament depuis une autre sortie de la série. La troisième saison devrait être diffusée début 2021.

Début septembre, il a été annoncé que CBS allait de l’avant avec une autre saison de Celebrity Big Brother. Deadline a annoncé que Chen Moonves reviendrait en tant qu’hôte. L’édition célébrité de la série télé-réalité sera également disponible en streaming sur Paramount+, où Big Brother diffuse les flux en direct 24h/24 et 7j/7, donnant aux fans un regard non filtré sur les invités. La première saison de Celebrity Big Brother, remportée par Marissa Jaret Winokur, a été diffusée en février 2018, tandis que la deuxième saison, remportée par Tamar Braxton, a été diffusée en février 2019.

Il n’y a pas eu trop de détails publiés sur la saison 3 de Celebrity Big Brother. Mais, lisez la suite pour voir tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.

À quoi s’attendre

Tout comme dans les saisons 1 et 2, vous pouvez vous attendre à ce que les invités célèbres jouent au même jeu que vous avez appris à connaître et à aimer sur le traditionnel Big Brother. Les invités se disputeront le chef de famille et le pouvoir de veto tout en essayant d’échapper à l’expulsion. À la fin, un joueur sera couronné vainqueur selon le vote du jury d’invités précédemment expulsés.

Jeter

Le casting de la saison 3 n’a pas encore été dévoilé. La première saison mettait en vedette Shannon Elizabeth, Ross Mathews et Omarosa Manigault Newman. La saison 2 mettait en vedette Lolo Jones, Dina Lohan et Tom Green.

Date de la première

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 3 de Celebrity Big Brother. Chen Moonves a partagé que la saison sera diffusée à l’hiver 2022. Depuis la première des deux premières saisons en février, il va de soi que la saison 3 sera également diffusée à cette époque.

