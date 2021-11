Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les créateurs populaires de YouTube et les fuiteurs de Fortnite désignent le chapitre 3 comme la prochaine mise à jour importante.

Le chapitre 2 de Fortnite a pris toute la base de fans au dépourvu lorsqu’il est sorti des décombres de l’événement « Blackout » de fin de la saison X. Epic Games a fermé le jeu après l’explosion de l’île du chapitre 1, et les joueurs n’ont eu qu’à attendre pour voir la suite. Le chapitre 2 a fait surface de l’autre côté des temps d’arrêt prolongés, avec une toute nouvelle carte, des armes, des objets et des mécanismes à explorer.

Plus de 600 jours se sont écoulés depuis. Les joueurs de Fortnite qui sont restés dans les parages ont depuis été profondément ancrés dans les nombreuses offres du chapitre 2. Epic Games a tout présenté, d’une saison entière dédiée aux super-héros Marvel à une autre qui a complètement inondé l’île. Fortnite est actuellement au milieu du chapitre 2 – Saison 8 – une saison centrée autour de cubes mystérieux.

Les rapports du début de cette saison ont indiqué que la saison 8 expirerait le 5 décembre. Bien qu’Epic n’ait pas confirmé ou infirmé ces rapports, cela semble crédible. Les développeurs introduisent généralement un événement hivernal en décembre, qui s’alignerait parfaitement sur la saison suivante. Cependant, de récentes vidéos et fuites cryptiques ont révélé que le chapitre 3 de Fortnite pourrait être le prochain en ligne.

Les YouTubers théorisent le chapitre 3 de Fortnite « À venir »

Le créateur de contenu d’OG Fortnite, Ali « SypherPK » Hassan, a publié hier une vidéo intitulée « Fortnite Chapter 3 is BIENTOT ». Parfois, ces vidéos sont purement conjectures et théories, mais ce n’était pas le cas pour SypherPK. Dans la vidéo, il passe en revue les nombreuses indications d’Epic selon lesquelles la saison 8 est la dernière du chapitre 2. Parmi celles-ci, citons l’enthousiasme du directeur de la création Donald Mustard pour la saison 8 et « les deux après ».

Mustard n’a pas clairement déclaré que le chapitre 2 – la saison 9 suivrait la saison 8. C’était le premier indice que le chapitre 3 arriverait peut-être plus tôt que la plupart des joueurs ne l’avaient prévu. De plus, dans la vidéo, SypherPK pense qu’Epic a prévu un chapitre 2 – Saison 9 et X, mais les contraintes de temps et les retards de saison peuvent les avoir forcés à accélérer le processus. Sypher souligne que le chapitre 2 a maintenant duré plus longtemps que l’intégralité du chapitre 1.

Le créateur vétéran de Fortnite continue de mentionner des parallèles entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Dans l’ensemble, il semble presque certain à 100% que Fortnite passera au chapitre 3 le mois prochain. Sypher a conclu sa vidéo, faisant écho à une phrase critique que d’autres YouTubers tels que Tabor Hill et Ali-A ont également mentionnés dans leurs vidéos respectives couvrant le même sujet.

Tous les signes indiquent Oui

Il y a 2 semaines, @TaborTimeYT a mis en ligne une vidéo intitulée « Le chapitre 3 peut être plus proche que vous ne le pensez » et à la fin, il dit « Attrapez-vous à l’envers ». Et aujourd’hui, @SypherPK a mis en ligne une vidéo intitulée « Fortnite Chapter 3 is BIENTOT! » et il dit « Attrapez-vous les gars sur le revers » à la fin. ?? – HYPEX 🐐 (@HYPEX) 31 octobre 2021

Il semble qu’Epic Games ait intentionnellement lancé le moulin à rumeurs avant la saison suivant le chapitre 2 – Saison 8. SypherPK, Ali-A et Tabor Hill ont tous dit la ligne: « Attrapez-vous les gars », ce qui n’est en aucun cas l’un de leurs slogans brevetés. Les preuves semblent suffisamment convaincantes pour que le chapitre 3 soit en préparation et pourrait arriver début décembre.

Nous devrons finalement attendre que d’autres fuites fassent surface. Dans l’état actuel des choses, le chapitre 2 – Saison 8 devrait se terminer le 5 décembre. Ce qu’il y a au-delà est toujours en suspens.

Image en vedette : Jeux épiques