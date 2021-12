Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Dune a officiellement reçu le feu vert pour une suite, et quiconque a lu le roman original de Frank Herbert a une idée de ce qui va suivre. Pourtant, il y a des détails à cerner et des changements à prendre en compte dans la perspective de Dune de Denis Villeneuve : deuxième partie. Lisez la suite pour un résumé de tout ce que nous savons sur la production, ainsi que quelques aperçus des romans originaux.

Dune a été qualifiée d' »infilmable » au cours du dernier demi-siècle, malgré sa stature mégalithique dans les genres science-fiction et fantastique. Villeneuve semblait enfin déchiffrer le code avec sa nouvelle adaptation cinématographique, techniquement intitulée Dune: Part One. Il n’a adapté qu’environ la moitié du roman original de 1965, donnant au film une sensation épisodique. Ce sens pourrait continuer dans la suite, car Villeneuve a déclaré qu’il souhaitait adapter au moins un autre livre de The Dune Saga. Reste à savoir si son style de réalisation conviendrait à certains des événements des livres ultérieurs.

Dune : Part One a été conçu pour faire partie d’une série dès le début. Donc, comme Paul voyant des visions induites par les épices dans le désert, nous avons des indices très lourds que nous pouvons interpréter sur ce qui va suivre. Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la suite de Dune, mais soyez averti : il y a des spoilers pour le film et quelques spoilers pour les livres ci-dessous.

Dune Cliffhanger

Avant que WarnerMedia n’annonce officiellement une suite de Dune, l’indice le plus clair de la société provenait du commentaire de la PDG de Warner Bros. Anna Sarnoff à Deadline au cours du week-end. Elle a déclaré: « Aurons-nous une suite à Dune? Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cette question. L’histoire en elle-même se prépare pour une suite. La production est tellement incroyable et la narration est si convaincante qu’elle ne sera pas jugée uniquement au box-office. »

Il est vrai que Dune: Part One se termine effectivement sur un cliffhanger, Chani (Zendaya) disant même que ce n’est « que le début ». La nouvelle a probablement pris jusqu’à cette semaine pour être officialisée, aussi frustrante que cela puisse être pour les fans, car le travail sur le nouvel opus ne pourrait probablement pas vraiment commencer tant que ces contrats n’auront pas été négociés.

Date de sortie

Dune: la deuxième partie est actuellement prévue pour le 20 octobre 2023, bien que cela dépende bien sûr de la fin de la production elle-même. Selon un rapport de Deadline, une des principales raisons du retard de ces négociations était l’aversion de Legendary Pictures pour les sorties simultanées à la fois en salles et sur HBO Max. La société avait besoin d’une assurance écrite que la suite ne serait pas distribuée de la même manière. C’était déjà un problème avec d’autres collaborations entre les deux sociétés pendant la pandémie, comme Godzilla contre Kong.

Prévu

Néanmoins, pour rassurer davantage que Dune a toujours été planifié et développé comme un film en deux parties, nous avons l’interview du réalisateur Denis Villeneuve avec Vanity Fair en avril dernier. A l’époque, il avait déclaré : « Je n’accepterais pas de faire cette adaptation du livre avec un seul film », et que le livre était « trop ​​complexe » pour être adapté en un seul film, avec « la puissance dans les détails » qui être inévitablement perdu.

Ce même rapport indiquait que Warner Bros. avait « accepté » de raconter cette histoire dans deux films distincts, en la comparant au développement de l’informatique de Stephen King ces dernières années.

Télévision dérivée

Une série télévisée est également confirmée pour servir de compagnon au film de Villeneuve intitulé Dune: The Sisterhood. Le Hollywood Reporter a confirmé que cette série avait obtenu le feu vert en juin 2019, bien que les mises à jour aient été rares depuis lors. Villeneuve produira la série télévisée et réalisera l’épisode pilote.

Le titre de l’émission fait référence au Bene Gesserit – la société secrète ésotérique à laquelle Lady Jessica (Rebecca Ferguson) appartient dans Dune : Première partie. L’émission serait une préquelle centrée sur le Bene Gesserit, mais au-delà de cela, nous en savons peu sur le contenu. Les rapports indiquent qu’il s’agira d’une série HBO Max Original.

Espagnols

Dune : The Sisterhood nous a donné un indice prometteur que le travail sur Dune : Part Two est déjà en cours. Les premiers rapports de juin 2019 indiquaient que l’épisode pilote de la série télévisée serait écrit par Jon Spaihts, qui a co-écrit le scénario de Dune: Part One. Cependant, en novembre 2019, le Hollywood Reporter a appris que Spaihts avait quitté la série « afin qu’il puisse plutôt se concentrer sur la suite du film qui n’a pas encore été officiellement annoncée » à Dune lui-même. Un autre rapport de Collider a déclaré qu’Eric Roth avait écrit un traitement complet pour Dune: Part Two, et que le travail sur le script était déjà en cours.

Le fait qu’un travail ait été fait sur Dune: Part Two est de bon augure pour un feu vert, car un écrivain comme Spaihts n’est pas susceptible de mettre beaucoup de travail dans un blockbuster comme celui-ci sur les spécifications. Cependant, en toute justice, le rapport indique également que Spaihts a quitté Dune: The Sisterhood parce que « des sources disent que Legendary TV n’était pas satisfaite des premiers travaux que Spaihts a soumis » sur les scripts. Spaihts a été remplacé par Diane Ademu-John en tant que showrunner.

Partie trois

Villeneuve était encore plus optimiste à propos de la franchise au Festival du film de Venise 2021, où il a déclaré qu’il espérait non seulement adapter le reste de Dune en Dune : deuxième partie, mais faire un troisième film basé sur le deuxième roman d’Herbert, Dune Messiah. . Son commentaire semblait impliquer que Messiah serait adapté en un seul film et qu’il se présenterait comme une trilogie, ce qui signifie que les quatre autres livres seraient laissés seuls pour le moment.

Dune Messiah commence 12 ans après les événements de Dune et trouve Paul las du leadership et de la gouvernance, estimant qu’il n’a toujours pas le pouvoir de sauver l’humanité de la stagnation de la société, voire de la destruction. Sans trop en dévoiler, il convient de souligner que ce livre se termine également sur un cliffhanger, il n’est donc pas clair pourquoi cela constituerait une fin logique.

Impossibilité

Au fil des décennies, les critiques et les cinéastes ont déclaré que Dune était « impossible » de s’adapter à l’écran en raison de sa vaste étendue et de la propagation complexe de ses allégeances politiques. En toute justice pour Villeneuve, le troisième livre, Les Enfants de Dune, est l’endroit où cette « impossibilité » entre vraiment en jeu. La question de savoir si un cinéaste pourrait rendre justice au reste de l’histoire après cela fait l’objet d’un débat – bien que les fans sur Twitter soient impatients de voir quelqu’un essayer.

Et après?

Quoi qu’il en soit, il y a quelques choses que les fans nouvellement endoctrinés de la franchise pourraient vouloir savoir alors qu’ils regardent vers l’avenir et espèrent Dune: Deuxième partie – surtout s’ils n’ont pas l’intention de lire le livre. Tout d’abord, il convient de noter que Chani jouera un rôle beaucoup plus important dans l’histoire à l’avenir, donc tous les fans de Zendaya qui se sont sentis trompés par ses rares apparitions dans le premier film seront justifiés dans la deuxième partie.

Les autres personnages susceptibles d’obtenir plus de temps d’écran incluent Gurney Halleck (Josh Brolin), Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson), Stilgar (Javier Bardem), Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård), Piter De Vries (David Dastmalchian) et Glossu Rabban (Dave Bautista) . Du côté des méchants, un personnage essentiel n’a pas encore été vu – Feyd-Rautha, le jeune neveu du baron qui sert de repoussoir à Paul.

Les fans avec des questions explicatives persistantes du premier film peuvent également être assurés qu’ils recevront probablement une réponse – la nature de Spice, la raison pour laquelle il est essentiel pour les voyages dans l’espace, l’intrigue politique alambiquée qui a placé House Atreides dans cette position, et ainsi de suite. Toutes ces questions et bien d’autres ont été laissées en suspens par le premier film, indiquant fortement qu’il n’était pas fait pour être autonome. Restez à l’écoute pour les mises à jour sur Dune: Part Two dès qu’elles seront disponibles.

