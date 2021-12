Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Amazon Prime Video a annoncé le retour de The Marvelous Mrs Maisel, lauréat d’un Emmy Award il y a deux ans, mais est resté assez silencieux à ce sujet depuis. Maintenant, avec une date de sortie et un nouveau teaser, que pouvons-nous attendre de la saison quatre de The Marvelous Mrs Maisel ?

Ci-dessous, nous décomposons le casting, l’intrigue et les détails de la sortie de la nouvelle saison très attendue.

De quoi parle La Merveilleuse Mme Maisel ?

De la créatrice de Gilmore Girls Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs Maisel suit Midge Maisel, une femme au foyer juive dans le Manhattan des années 1950 qui se lance dans la comédie lorsque son mari la quitte pour sa secrétaire.

Le drame comique suit Midge alors qu’elle gravit les échelons de la scène comique avec son manager Susie. Elle fait face à une bataille difficile dans l’industrie dominée par les hommes, mais elle se taille rapidement une place pour ses routines de débauche et son immense esprit.

La saison quatre reprend en 1960, Midge espérant faire plus de bruit après un revers de carrière. Après avoir perdu un premier concert pour un acte majeur alors qu’elle parlait un peu trop franchement, Midge a du mal à se faire réserver.

Maintenant, elle a fini d’être la première partie d’autres bandes dessinées et veut faire passer sa carrière au niveau supérieur, malgré le scepticisme bien mérité de Susie, qui ne voit pas comment son ami et son client peuvent passer d’aucun concert à des concerts en tête d’affiche du jour au lendemain. .

« Ce n’est pas comme ça que l’entreprise fonctionne », dit Susie, dans le premier teaser d’Amazon.

Quand et où regarder la saison quatre de The Marvelous Mrs Maisel ?

En novembre, Amazon Prime Video a tweeté sa première mise à jour sur The Marvelous Mrs Maisel, depuis l’annonce de la nouvelle saison il y a deux ans. Avec des retards dus à COVID-19, la dernière saison a été l’une des nombreuses productions touchées par la pandémie en cours, mais maintenant, Amazon est prêt à replonger.

Peu de temps après, le streamer a confirmé que la nouvelle saison commencerait le 18 février 2022. Amazon publiera deux nouveaux épisodes tous les vendredis pendant quatre semaines.

Une cinquième saison n’a pas encore été annoncée, mais la série a été un succès majeur sur le service, gagnant en popularité à chaque nouvelle saison.

Qui est impliqué ?

Rachel Brosnahan revient en tant que Midge. Elle est rejointe par Alex Bornstein, qui est de retour en tant que manager de Midge, Susie, avec Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron et Luke Kirby.

Les stars invitées incluent Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters et Jason Alexander.

La saison quatre de Marvelous Mrs Maisel est écrite, réalisée et produite par la créatrice Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino.

À quoi s’attendre dans The Marvelous Mrs Maisel saison 4

On sait très peu de choses sur la nouvelle saison, au-delà de ce que vous pouvez voir dans le teaser ci-dessus. Midge est clairement énervée et prête à revendiquer sa place au sommet – et son droit de dire ce qu’elle pense. Cela peut conduire à des conflits, et pas seulement avec Susie. Midge risque de s’aliéner sa famille et ses proches. C’est ce qui a fait reculer Midge en premier lieu, après tout.

Là encore, les récompenses pourraient être énormes si Midge réussit.

C’est tout ce que nous savons sur la saison quatre de The Marvelous Mrs Maisel, présentée en première sur Amazon Prime Video en février. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

