Tout ce que nous savons jusqu’à présent et ce que nous voulons voir

Le OnePlus Nord a été lancé il y a près d’un an, confirmant l’intention de l’entreprise de percer le marché du milieu de gamme. Depuis lors, nous avons vu plusieurs appareils lancés sous la bannière Nord, avec au moins deux autres en cours.

Maintenant, les nouvelles du OnePlus Nord 2 sont arrivées, et des rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir du modèle de milieu de gamme le plus impressionnant de la firme à ce jour.

Ci-dessous, vous trouverez une liste détaillée de toutes les fuites et rumeurs crédibles concernant le OnePlus Nord 2. Nous avons également compilé une liste de fonctionnalités que nous aimerions voir. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et revenez régulièrement pour les dernières nouvelles.

Nom et date de sortie

Les rumeurs d’un OnePlus Nord 2 ont pris de l’ampleur en novembre 2020. La nouvelle d’un nouvel appareil OnePlus avec le nom de code Denniz a suggéré que la société travaillait sur une suite Nord.

La mention officielle du Nord 2 est finalement arrivée en mai, bien que par le biais d’une liste apparemment accidentelle sur le propre site Web de OnePlus en tant que téléphone éligible pour un accord Stadia Premiere Edition. Cette liste, publiée le 25 mai, suggère également qu’une date de lancement n’est pas trop éloignée. Le Nord original a fait ses débuts fin juillet, il ne serait donc pas exagéré d’imaginer une fenêtre de lancement similaire pour le Nord 2.

OnePlus Nord 2 : Conception

Bien que nous ayons entendu de nombreuses rumeurs concernant son chipset, nous n’avons pas encore vu de rendu du OnePlus Nord 2 d’une source fiable. Les rendus d’un autre téléphone Nord portant le nom de code Ebba sont arrivés en mars. Mais alors que certains pensaient qu’il s’agissait du Nord 2, il est plus probable qu’il soit le successeur d’un téléphone Nord moins cher.

On ne sait pas encore si le Nord 2 adoptera les caractéristiques de conception de la série OnePlus 9, s’en tiendra plus étroitement au Nord d’origine ou deviendra plus semblable à Oppo dans son esthétique.

La philosophie de conception de OnePlus avec le Nord axée sur la réduction des excès, il contient donc une coque et un cadre moins durables que les autres modèles OnePlus. Et bien que le Nord ait des éléments pour résister à la poussière et à l’eau, il lui manquait un indice IP officiel. Nous nous attendons à ce que le Nord 2 améliore ces deux aspects.

Spécifications et fonctionnalités

OnePlus s’est uniquement appuyé sur le silicium Qualcomm pour ses appareils, mais le OnePlus Nord 2 pourrait marquer un tournant. Les premières rumeurs indiquaient un appareil OnePlus proposant un chipset MediaTek, à savoir le Dimensity 1200. Alors que le OnePlus Nord 2 était initialement considéré comme la cible, de nouvelles fuites ont mis cela en doute. Pourtant, le silicium de niveau phare dans le Nord 2 en ferait une offre de milieu de gamme attrayante et plus puissante.

Au-delà du silicium, les détails des spécifications de base du OnePlus Nord 2 restent un mystère. S’il ressemble au Nord d’origine, nous pouvons nous attendre à ce que la société apporte au moins un écran à 90 Hz, une connectivité 5G, une batterie de plus de 4000 mAh et une charge rapide. Si le téléphone contient le Dimensity 1200, cela donne à OnePlus plus d’espace pour travailler en termes de taux de rafraîchissement d’affichage et de limites matérielles de l’appareil photo.

Prix ​​et disponibilité

Le OnePlus Nord a fait ses débuts à 399 € (~ 486 $) en tant que challenger direct des milieu de gamme de Google, Apple et Samsung. Nous ne nous attendons pas à ce que OnePlus augmente trop le prix du Nord 2, cependant. Avec le OnePlus 9 à partir de 719 € en Europe et 729 $ aux États-Unis, la société a une certaine marge de manœuvre.

Si la rumeur du Dimensity 1200 est vraie, OnePlus pourrait cibler le marché du milieu de gamme plus haut de gamme. Le silicium MediaTek a généralement tendance à être un peu plus abordable que ses homologues Qualcomm, il est donc possible que le Nord 2 soit un tueur phare bon marché. Encore une fois, nous devrons attendre et revoir cette section une fois de plus connue sur le téléphone.

Quant à la disponibilité, le Nord a été mis en vente quelques semaines après sa date de lancement. Il a fait ses débuts encore plus tard en Inde. Si cela est une indication, attendez-vous à ce que la disponibilité du Nord 2 soit également échelonnée dans les régions du monde.

Il est également trop tôt pour dire si OnePlus apportera le Nord 2 aux États-Unis, contrairement au Nord d’origine. OnePlus a décidé de lancer le Nord sur des marchés où il savait qu’il aurait les meilleures chances de réussir.

OnePlus Nord 2 : ce que nous voulons voir

De meilleurs appareils photo (pas plus)

L’une des plus grandes plaintes portées contre le OnePlus Nord était qu’il s’agissait certainement d’un cas de quantité plutôt que de qualité. Le téléphone contenait un total de six caméras, comprenant deux tireurs selfie (normal et large) et une configuration quadruple arrière.

Nous avons déploré le fait que deux des quatre caméras arrière étaient des objectifs 2MP principalement là pour gonfler les chiffres. Cependant, même les capteurs principaux et ultra-larges n’ont pas donné d’excellents résultats. Nos propres critiques ont estimé que les tireurs à double selfie étaient également décevants.

Nous aimerions voir le OnePlus Nord 2 se concentrer sur l’amélioration de la qualité d’image en général. Nous aimerions également voir la société abandonner ces capteurs 2MP merdiques au profit d’une amélioration du matériel ailleurs (par exemple, de meilleurs capteurs principaux ou larges, de meilleures caméras selfie).

Trois ans de mises à jour de la version Android

OnePlus a confirmé que le Nord bénéficierait de deux ans de mises à jour de la version Android et de trois ans de mises à jour de sécurité. Ceci est conforme à de nombreux grands équipementiers, mais Samsung a récemment relevé la barre. Le fabricant sud-coréen a annoncé trois ans de mises à jour de la version Android pour une variété d’appareils, incitant davantage les fans d’Android à acheter des téléphones Samsung.

OnePlus a offert un engagement similaire pour ses produits phares, mais il doit absolument intensifier et offrir un engagement de trois ans pour le OnePlus Nord 2 (et le Nord d’origine). Espérons que la controverse sur les Nord N10 et N100 n’ayant qu’une seule mise à jour de la version Android oblige OnePlus à se relever.

Tarification plus cohérente

Il n’est pas rare de voir les prix des smartphones varier selon les marchés, les fabricants prenant en compte de nombreux facteurs régionaux. Cependant, il y avait une énorme différence de prix entre le RRP du Nord en Inde et son prix dans des pays comme l’Europe. Cela n’a pas aidé que la marque ne propose que le modèle 64 Go en Inde. Espérons que cet écart de prix soit réduit avec le OnePlus Nord 2.

Ce serait formidable si les prix en général sont plus proches du prix indien que du prix européen. Par exemple, le 128 Go Nord original a été lancé à 399 € (~ 456 $ à l’époque) en Europe tandis que la même variante avait un prix de lancement indien de Rs 27 999 (~ 375 $ / 316 € à l’époque). Soit une différence d’un peu plus de 80 €.

Disponibilité aux États-Unis

Un autre problème majeur avec le Nord original était qu’il n’était pas disponible aux États-Unis pour une raison quelconque. On pourrait penser que ce serait une évidence pour le Nord de venir sur le marché, en particulier avec le manque de concurrence de milieu de gamme par rapport aux marchés EMEA et à l’Inde.

OnePlus a apporté le Nord N10 aux États-Unis, mais le téléphone représente sans doute moins pour votre argent que le Nord standard (sans écran OLED et chipset Snapdragon 765G). Cette disparité s’est encore accentuée avec le Nord N100 d’entrée de gamme. Alors, voici au fabricant qui arrange les choses avec le Nord 2 en l’amenant en Amérique du Nord.

Prise en charge MicroSD

OnePlus a traditionnellement évité d’offrir la prise en charge des cartes microSD sur ses téléphones, ce qui signifie que vous ne pouvez compter que sur le stockage interne ou le cloud. Ce n’est pas nécessairement un gros problème si vous avez une tonne de stockage interne pour commencer.

Cependant, le OnePlus Nord a été lancé en Inde avec une option de 64 Go, et le manque d’extension de stockage se fera davantage sentir à ce stade. Si OnePlus insiste sur une option de 64 Go pour le Nord 2, nous aimerions également voir la prise en charge de la microSD dans le mix.