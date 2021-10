Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le meurtre de Sir David Amess

Sir David Amess est connu pour sa campagne en faveur des droits des animaux (Photos : ./.)

Cela vient de s’écouler 24 heures depuis le meurtre brutal de Sir David Amess à 69 ans.

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse, mais la tragédie a choqué le Royaume-Uni et les choses ont évolué assez rapidement depuis.

Un suspect a été arrêté, le meurtre a été qualifié d’incident terroriste et le gouvernement cherche à améliorer la sécurité des députés.

Voici ce que nous savons d’autre à ce jour.

Qu’est-il arrivé à David Amess ?

Vendredi, le député de Southend assistait à une opération chirurgicale de routine – assis en rendez-vous avec sa circonscription – à l’église méthodiste Belfairs de Leigh-on-Sea, Essex.

Au cours de l’opération, Sir David a été poignardé et la police a été appelée juste après 12h05.

Le couteau attendait apparemment parmi un groupe de personnes pour voir Sir David à l’église et a lancé l’attaque sous peu

Ils ont trouvé le politicien avec de multiples blessures et il a été déclaré mort sur les lieux.

Sir David a été retrouvé avec de multiples coups de couteau et déclaré mort sur les lieux (Photo: .)

Qui a tué David Amess ?

Un homme de 25 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre et est actuellement en garde à vue.

Il était considéré comme un ressortissant britannique, d’origine somalienne. Actuellement, la police pense qu’il agissait seul.

Il a peut-être même pris rendez-vous pour parler à M. Amess, a-t-on appris.

Les agents ont confirmé qu’ils ne cherchaient personne d’autre.

Pourquoi David Amess a-t-il été poignardé ?

La tragédie est traitée comme une attaque terroriste et il y a peut-être eu « une motivation potentielle liée à l’extrémisme islamiste ».

Le Met’s Counter Terrorism Command dirige l’enquête.

Qu’a dit le Met ?

Bien que le Met n’ait pas d’autres suspects, les agents sont toujours à la recherche d’informations pour aider leur enquête.

Ils recherchent deux adresses à Londres et ont appelé tous les témoins à se présenter avec des images de vidéosurveillance, de dashcam et de sonnette.

La famille de David Amess :

Sir David laisse dans le deuil son épouse Julia Arnold, qui travaillait comme assistante sociale à temps partiel pour son mari, et cinq enfants.

Le couple a eu un fils et quatre filles, dont l’une s’est mariée quelques semaines seulement avant la mort de Sir David.

Sa fille aînée, Katie Amess, est actrice et mannequin. Elle a joué dans plusieurs grands films, dont Captain America : Civil War, Criminal Minds : Beyond Borders et Harry Potter.

Sir David laisse derrière lui sa femme et ses enfants (Photo: .)

Quelle était la politique de David Amess ?

Sir David a été député de Basildon de 1983 à 1997, puis de Southend West de 1997 à 2021.

Il était un éminent Brexiteer et a remporté des prix pour ses campagnes sur les droits des animaux.

Il était peut-être plus connu pour ses efforts de plus d’une décennie pour accorder le statut de ville de Southend.

Il l’a mentionné au parlement presque tous les jours. Depuis sa mort, il y a eu des appels pour faire de la ville une ville à sa mémoire.

Boris Johnson a déclaré que Sir David était l’une des « personnes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus douces de la politique ».

Sir David était un Brexiteer conservateur qui a fait campagne pendant des années pour faire de Southend une ville (Photo: .)

Que se passe-t-il maintenant ?

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a ordonné un examen immédiat de la sécurité disponible pour les députés.

Elle est « dévastée » par la tragédie et considère la violence comme une « attaque contre la démocratie elle-même ».

Elle a déclaré: « Des questions sont posées à juste titre sur la sécurité des représentants élus de notre pays et je fournirai des mises à jour en temps voulu. »

Mais elle a souligné que les députés devraient continuer à remplir leurs devoirs démocratiques et à dialoguer avec les électeurs.

Elle a ajouté: « Nous vivons dans une société ouverte, une démocratie, où nous (députés) sommes accessibles au peuple et c’est juste et approprié. »

