Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les produits phares de Samsung en 2022

Samsung était derrière certains de nos téléphones préférés cette année, y compris ses derniers pliables et, bien sûr, le Galaxy S21 Ultra. Si vous avez sauté sur les téléphones 2021 de la société, vous avez de la chance – nous ne sommes qu’à quelques mois du lancement de sa prochaine série principale. La gamme Galaxy S22 promet de conserver ce qui a fonctionné avec ses prédécesseurs tout en améliorant les performances et – du moins dans le cas du S22 Ultra – de ramener certaines fonctionnalités autrefois exclusives à la note. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les prochains smartphones phares de Samsung.

Comme pour les dernières versions, Samsung s’en tient à trois modèles pour ses téléphones 2022 : les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Alors que les deux premiers appareils ressemblent beaucoup à des variantes améliorées des versions de cette année, le S22 Ultra a un tout nouveau design, ce qui en fait le téléphone le plus excitant du groupe.

Galaxy S22 Ultra

Un rapide coup d’œil au produit phare haut de gamme de Samsung pour 2022 met une chose au clair : il s’agit d’une note sous un autre nom. Avec un design carré et un emplacement S Pen dédié, le S22 Ultra est presque identique au Galaxy Note20, en particulier depuis l’avant du téléphone. Pendant ce temps, le panneau arrière laisse tomber la bosse de caméra caractéristique du S21 pour un morceau de verre lisse, avec quatre lentilles dépassant indépendamment les unes des autres.

La conception du S22 Ultra a été controversée depuis le premier regard, d’autant plus que certains leakers n’ont pas pu développer un consensus sur ce à quoi ressemblerait le module de caméra. Heureusement, nous avons déjà vu des photos du monde réel d’un modèle de pré-production, cimentant plus ou moins la conception du produit phare de Samsung en 2022.

Avec l’inclusion d’un emplacement S Pen, le S22 Ultra semble sonner le glas de la série Note à l’avenir. Sans une sortie en 2021 – remplacé, bien sûr, par le Galaxy Z Fold3 équipé d’un S Pen – il y avait beaucoup de questions sur comment et quand la phablette d’origine reviendrait. Pour tous ceux qui espèrent un successeur Note, voici la bonne nouvelle : le S22 Ultra semble avoir tout ce que vous voudriez dans un nouveau smartphone équipé d’un stylet, et vous n’aurez pas à attendre la date de sortie habituelle de fin d’été pour tu piges.

En ce qui concerne les choix de couleurs, nous en avons entendu parler jusqu’à présent. En plus des variantes blanches et noires habituelles – dont nous avons vu ces dernières lors de fuites récentes – Samsung envisage d’ajouter une option « rouge foncé » à sa gamme. Nous avons exprimé notre opinion sur la nécessité pour les produits phares premium de recevoir des teintes plus intéressantes, et l’ajout d’au moins un nouveau coloris à la gamme serait plus que ce qui est proposé par la plupart des concurrents.

Galaxy S22 et S22+

Si le S Pen n’est pas important pour vous, les plus petits S22 et S22+ pourraient valoir le détour. Bien que nous n’ayons pas vu autant de ces deux téléphones ces derniers mois par rapport à leur grand frère, ils pourraient être des mises à niveau parfaites pour les utilisateurs de S10 et S20 qui ont ignoré les versions de cette année.

Les premiers rendus de septembre ont fourni notre meilleur aperçu des téléphones jusqu’à présent, montrant une version raffinée de leurs prédécesseurs. Contrairement à l’Ultra, les S22 et S22+ conservent la bosse de l’appareil photo, ce qui aide à protéger les objectifs des deux téléphones si vous optez pour le sans étui. Les coins arrondis et le rail en métal seront familiers à tous ceux qui ont un téléphone Samsung récent. Même le flash de l’appareil photo est maintenu au même endroit que l’année dernière.

Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à réutiliser une conception avec des spécifications améliorées. Nous étions de très grands fans du look des deux téléphones lorsque nous les avons examinés au début de 2021, et bien que le S22 Ultra se soit tourné vers le territoire Note avec son nouveau look, conserver une identité similaire pour les téléphones S22 « plus petits » pourrait aider Samsung à établir un style signature.

En ce qui concerne les couleurs, nous attendons actuellement quatre teintes parmi lesquelles choisir : blanc, noir, or rose et vert. Nous avons vu ces deux dernières nuances apparaître dans les premiers rendus, et elles sont toutes les deux excellentes, comme toujours.

Spécifications et appareil photo

Comme la plupart des téléphones Android phares de 2022, la série Galaxy S22 adoptera principalement le prochain Snapdragon 898 de Qualcomm aux États-Unis et dans la plupart du reste du monde. Une variante d’Exynos est également en route, mais contrairement aux années précédentes, elle sera beaucoup plus limitée géographiquement. Alors que le Royaume-Uni et les marchés européens utiliseront un Exynos 2200, les régions asiatiques et africaines passent à Qualcomm.

En dehors des bosses de processeur attendues, nous ne savons pas grand-chose sur les composants internes de l’un ou l’autre téléphone. Mais bon, ce sont des appareils Galaxy S, vous pouvez donc vous attendre à ce que les options habituelles de RAM et de stockage arrivent à une multitude de prix.

Cependant, nous en savons assez sur les tailles d’écran, les appareils photo et les batteries, du moins pour des modèles spécifiques. Le Galaxy S22 est le plus petit du groupe, avec son écran mesurant (relativement) 6,06 pouces. Avec un encombrement réduit vient une batterie plus petite ; les premières rumeurs suggèrent que le S22 réduira sa capacité à 3 590 mAh. Bien qu’il soit probablement annoncé à 3 700 mAh, c’est une perte importante par rapport à la batterie de 4 000 mAh du S21.

Nous ne connaissons pas encore la taille exacte de l’écran ou les caractéristiques de la batterie du S22+ ou de l’Ultra, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient tous les deux plus grands que ce que Samsung inclut dans son plus petit produit phare. En prime, l’Ultra pourrait être doté d’une charge rapide de 45 W, ce qui était inclus sur le S20 il y a près de deux ans avant d’être abandonné sans ménagement avec la génération la plus récente.

Quant à l’appareil photo, ne vous attendez pas à grand-chose à changer par rapport à la série S21. Regarder la gamme d’objectifs du S22 Ultra, c’est comme jouer à un jeu de différence :

Appareil photo principal 108MP f/1.8 85° 12MP f/2.2 120° ultra-large 10MP f/2.4 36° 3X téléobjectif 10MP f/4.9 36° 10X périscope

Bien que les fuites confirment que le capteur principal est une variante améliorée de l’objectif 108MP utilisé l’année dernière, dans l’ensemble, peu de choses ont changé entre les générations pour l’appareil photo – du moins, pas du point de vue matériel. Le traitement est tout de nos jours, et nous devrons attendre et voir quels ajustements logiciels Samsung a concoctés pour ses derniers téléphones une fois qu’ils seront officiellement dévoilés.

Malgré la caméra sous-écran utilisée sur le Galaxy Z Fold3, la série S22 conservera la perforation habituelle pour son objectif frontal. Il semble que la résolution soit également inchangée, avec un capteur 10MP utilisé pour la quatrième année consécutive.

Logiciel

Il y a fort à parier que les derniers téléphones de Samsung seront lancés avec Android 12 et One UI 4, d’autant plus que la série S21 a déjà reçu une mise à jour stable. Malheureusement, nous n’avons vu aucune nouvelle astuce ou ajustement sortir pour aucun de ces appareils. Avec le S Pen désormais intégré directement dans le châssis du S22, ce serait formidable de voir de nouveaux outils et applications tirer parti de tout ce que le stylet a à offrir.

Malheureusement, nous devrons continuer à attendre plus de nouvelles à ce sujet. Le support logiciel de Samsung a été excellent ces jours-ci, ce qui peut inciter certains utilisateurs de Pixel à envisager de quitter le navire pour l’un de ces nouveaux téléphones.

Dates de lancement

La gamme S21 de l’année dernière est arrivée plus tôt que d’habitude, Samsung organisant un événement Unpacked avant la fin janvier. Bien sûr, le monde des gadgets est toujours frappé par une pénurie continue de puces, ce qui entraîne une révélation un peu plus tardive pour la série S22.

Actuellement, nous prévoyons que l’événement S22 aura lieu le 8 février 2022, les téléphones étant en pré-commande le même jour. Les expéditions devraient arriver d’ici le 18 février 2022, qui est la date de lancement officielle des trois téléphones.

Nous sommes encore à quelques mois de ces dates, ce qui signifie que tout pourrait changer d’ici là. Mais avec le Galaxy S21 FE prévu pour une révélation début janvier, il semble que le calendrier de Samsung soit plus ou moins fixé pour le début de l’année prochaine.

Samsung nous a vraiment impressionnés avec la série Galaxy S21 l’année dernière, et il est sûr de dire que la famille S22 cherche à être un autre excellent groupe de téléphones de la société. Bien qu’il n’y ait rien ici qui semble influencer immédiatement ceux qui ont déjà effectué une mise à niveau au cours des 12 derniers mois, si vous conservez toujours un Galaxy S10 vieillissant, l’année prochaine pourrait être le moment idéal pour acheter un nouveau téléphone.

