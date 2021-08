Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Barcelone a choqué le monde du football jeudi soir en annonçant que le grand argentin Lionel Messi ne poursuivrait pas sa brillante carrière au Camp Nou. Lionel Messi quitte Barcelone est un titre que peu de gens devraient venir si tôt, mais Barcelone doit penser à un moyen de récupérer sans l’Argentin.

Ici, nous répondons aux questions clés sur la façon dont cette histoire étonnante est née, et nous anticipons également ce que cela signifie pour le reste de la carrière de joueur de Messi et où il pourrait se retrouver la saison prochaine.

Lionel Messi quitte Barcelone : ce que l’on sait jusqu’à présent

Messi s’est-il éloigné de Barcelone ?

La question la plus importante à laquelle il faut répondre tout de suite est de savoir si Messi lui-même a initié cette scission en rejetant l’offre de Barcelone d’un nouveau contact. Comme l’a confirmé la déclaration officielle des géants catalans à ce sujet, la réponse à cette question est claire : non, il ne l’a pas fait.

L’été dernier, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a tenté de s’éloigner de Barcelone avec un transfert gratuit, estimant qu’il avait le droit de partir pour rien.

Un an plus tard, cependant, et la situation est tout à fait différente. Après avoir été au Brésil avec l’équipe nationale argentine lors de leur campagne triomphale en Copa America cet été, Messi était de retour à Barcelone cette semaine pour signer un nouvel accord à long terme sur un salaire réduit de 50% en raison des difficultés financières paralysantes du club et le plafond salarial de la Liga.

Les deux parties étaient prêtes à annoncer le séjour de Messi en temps voulu, comme prévu, et l’homme lui-même se préparerait pour le discours traditionnel du capitaine de Barcelone détaillant les ambitions de l’équipe sur le terrain pour la saison à venir.

La situation a ensuite soudainement basculé lorsque la Liga est intervenue, jugeant que le nouveau contrat que Messi était sur le point de signer n’était toujours pas viable financièrement pour le club, ce qui a conduit à l’annonce explosive de jeudi.

Pourquoi la Liga est-elle intervenue ?

Le détail important ici est que la Liga a imposé des plafonds salariaux stricts à ses clubs avant la nouvelle saison. De toute évidence, aucun club n’est à l’abri de cela, mais Barcelone pensait que leur nouvelle proposition de contrat à Messi leur avait permis de se conformer.

Les nouvelles recrues du club, telles que les anciennes stars de la Premier League Memphis Depay et Sergio Aguero, ont toutes adhéré à cette nouvelle structure salariale. Messi prévoyait de faire de même en acceptant une baisse de salaire de 50%.

Cependant, c’est là que l’accord précédent de l’Argentin entre en jeu. Messi gagnait un salaire hebdomadaire astronomique jusqu’à l’expiration de son contrat à la fin de la saison dernière. Même lui payer la moitié de ce qu’il gagnait représenterait une dépense annuelle alléchante que Barcelone sanctionnerait.

La Liga est intervenue à la dernière minute, décidant que la nouvelle proposition de contrat n’était toujours pas suffisamment responsable selon leurs nouvelles règles et la manière dont la situation financière actuelle de Barcelone les prend en compte.

Barcelone lui-même a le sentiment d’avoir été durement traité et a fermement rejeté la responsabilité de la Liga sur les épaules de la situation actuelle. Le club estime également que l’absence de plafonds salariaux dans d’autres grandes ligues européennes signifie que d’autres clubs peuvent en profiter, ce qui entraîne un terrain de jeu inégal.

Lionel Messi quitte Barcelone : le PSG attend-il dans les coulisses ?

Avant de répondre à cette question, nous devons d’abord déterminer s’il est désormais impossible pour Barcelone et Messi de trouver un autre moyen d’assurer l’avenir de leur ancien joueur.

Cette perspective a maintenant été catégoriquement écartée par le président du club, Joan Laporta, qui a déclaré : « Nous avions un accord avec Messi pour signer un contrat de cinq ans mais [only] lui verser deux ans de salaire. Leo a accepté le contrat; il a été accepté. Nous étions convaincus que c’était un bon accord pour le fair-play financier, mais cela n’a pas été autorisé par la Liga.

Laporta a également ajouté que toutes les parties doivent désormais « passer à autre chose » après l’échec de l’accord. Lionel Messi jouera vraiment pour un nouveau club la saison prochaine lorsqu’il quittera Barcelone.

Il s’agit maintenant de savoir de quel club il s’agira. Le Paris Saint-Germain français compte déjà les joueurs les plus chers du monde avec Neymar et Kylian Mbappé, et ce n’est un secret pour personne qu’ils aimeraient ajouter Messi à leur équipe de stars.

Une photo récente de Messi socialisant avec les joueurs du PSG pendant les vacances a fait le tour des réseaux sociaux, avec l’ancien attaquant de Barcelone Gary Lineker intervenant dans le débat en suggérant que Paris serait le nouveau lieu de Messi.

L’expert des transferts Fabrizio Romano a également eu son mot à dire, révélant que Les Parisiens ont ouvert des discussions avec l’entourage de Messi dès que la nouvelle de sa sortie de Barcelone est devenue publique.

Alors que la poussière retombe sur ce développement footballistique bouleversant, quelque chose est déjà devenu clair : cette histoire en évolution rapide a encore un long chemin à parcourir.

