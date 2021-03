Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Préparez-vous pour une autre promenade. Bridgerton est devenu un succès instantané après avoir fait ses débuts sur Netflix le jour de Noël – et les fans ne sont pas les seuls à en avoir plus envie.

La série suit la famille Bridgerton – jouée par Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Claudia Jessie, Luke Newton, Luke Thompson, Florence Hunt, Will Tilston et Ruth Gemmell – alors qu’ils tentent de trouver l’amour dans la haute société de l’époque de la Régence. Dans la saison 1, la sœur aînée Daphne (Dynevor) et sa relation avec le célibataire le plus éligible de Londres, Simon Basset (Page Regé-Jean) a attiré une grande partie de l’attention de l’histoire.

Avant que le drame de la période ne soit officiellement renouvelé, des rumeurs d’une deuxième saison ont émergé lorsqu’il a été annoncé que la production devait reprendre en Angleterre en mars. Après avoir atteint plus de 63 millions de ménages, Bridgerton est presque garanti de revenir pour plus. Cependant, même le casting ne sait pas ce qui pourrait se passer ensuite.

«Nous espérons tous vraiment [it will be renewed], « Star de l’évasion Nicola Coughlan (alias Penelope Featherington) a dit Variété en décembre 2020. «C’est une vraie joie à faire et la réponse a été au-delà de nos rêves les plus fous. Mais jusqu’à ce que les dieux de Netflix descendent et nous bénissent, nous ne le savons pas. «

En dépit de garder les détails top-secrets, le créateur Chris Van Dusen a de grandes idées pour continuer le spectacle, basé sur Julia Quinnpopulaire série de livres YA. L’auteur a donné à chaque membre de la famille Bridgerton sa propre chance de briller – et Van Dusen espère faire de même.

«De toute évidence, nous nous concentrons uniquement sur la première saison en ce moment. Et bien que cela se concentre sur la fille aînée de Bridgerton, Daphne et son histoire d’amour avec Simon, nous savons qu’il y a huit frères et sœurs de Bridgerton. [and] Il y en a huit Bridgerton livres », a déclaré Van Dusen Royaume-Uni cosmopolite en décembre 2020. «Donc, en cas de succès, j’aimerais pouvoir explorer des histoires d’amour et des romances pour tous les frères et sœurs Bridgerton, bien sûr.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas vu le dernier de Daphné et Simon, qui semblent avoir leur bonheur pour toujours dans les derniers instants de la saison 1. Page a précédemment laissé entendre que les choses pourraient encore aller au sud pour le couple s’ils revenaient pour de nouveaux épisodes.

Écoutez les éditeurs de Us Weekly décomposer les naissances de célébrités les plus surprenantes pendant la pandémie en moins de 2 minutes!



« Je pense que l’amour est une chose en évolution », a déclaré l’idole britannique. guide télévisé peu de temps après la première de l’émission. «C’est une chose vivante et respirante qui a besoin d’être entretenue, qui a besoin d’être entretenue, qui a besoin d’être réparée lorsqu’elle est usée ou déchirée. Ils se marient très jeunes. Ils ont encore beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire et je pense que ce sera toujours amusant de les voir faire ça ensemble.

Faites défiler vers le bas pour tous les indices qui pointent vers la saison 2 de Bridgerton.