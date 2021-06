Tout ce que nous savons sur Battlefield 2042

Des chiens robots à la guerre classique, voici tout ce que nous avons appris de la bande-annonce de Battlefield 2042 Reveal

Aujourd’hui, nous avons enfin eu un premier aperçu de la prochaine itération de Battlefield, Battlefield 2042. Ce jeu verra un mélange d’action classique sur le champ de bataille, ainsi que de nouvelles destructions à grande échelle et bien plus encore. Voici tout ce que nous avons appris de la bande-annonce de révélation.

Champ de bataille classique

La principale chose que la bande-annonce de Battlefield 2042 nous a montrée est que Battlefield n’a pas changé. L’action classique à grande échelle que nous connaissons et aimons sera de retour, avec la rumeur selon laquelle la conquête 64v64 arrivera sur les consoles de nouvelle génération.

Les cartes à grande échelle seront de retour, avec sept rumeurs pour arriver au lancement, et bien d’autres à venir après le lancement. Ces cartes traversent un large éventail de terrains, avec les avions glacés de l’Arctique, ainsi que les rues des grandes villes, rappelant le siège de Shanghai.

Sept cartes

Battlefield 2042 proposera sept cartes au lancement. Ceux-ci peuvent contenir jusqu’à 128 joueurs et comportent des éléments dynamiques.

Kaléidoscope – situé à Sogdo, en Corée du Sud. Les forces ici s’affronteront pour contrôler un hub de désinformation à énergie quantique après qu’une attaque menace le réseau mondial. Manifest – situé à Brani Island, Singapour. Les joueurs verront un point d’éclair stratégique émerger alors que le commerce mondial étouffe cet endroit vital pour les lignes d’approvisionnement américaines. Orbital – situé à Kourou, en Guyane française. La bataille ici porte sur un site de lancement de fusée alors qu’un lancement spatial controversé devient une course contre la montre. Rejeté – situé à Alang, en Inde. Ici, vous voyez des briseurs de navires confrontés à des marées extrêmes alors que les factions se battent pour sécuriser des actifs nucléaires voyous. Renewal – situé dans le désert oriental, en Égypte. Les joueurs se battront pour un centre de technologie agricole révolutionnaire dans le désert égyptien. Sablier – situé à Doha, au Qatar – Des sables mouvants et un convoi maritime perdu déchirent un centre-ville. Breakaway – situé dans la Terre de la Reine Maud, en Antarctique. La lutte pour le pétrole et le gaz qui pousse les soldats au bord du gouffre alors qu’une industrie se heurte à la nature et que la glace cède.

Spécialistes

Battlefield 2042 proposera des classes spécialisées. Ceux-ci auront tous leurs propres caractéristiques et classes personnalisables.

Wikus “Casper” Van Daele

Lieu de naissance : Afrique du Sud Classe : Recon Spécialité : OV-P Recon Drone Trait : Capteur de mouvement

Webster Mackay

Lieu de naissance : Canada Classe : Assaut Spécialité : Grappin Trait : Agile

Maria Falck

Lieu de naissance : Allemagne Classe : Soutien Spécialité : Pistolet Syrette S21 Trait : Chirurgien de combat

Piotr “Boris” Gouskovsky

Lieu de naissance : Russie Classe : ingénieur Spécialité : SG-36 Mitrailleuse Trait : opérateur de sentinelle

Modes

Trois modes arriveront sur Battlefield 2042 au lancement.

Guerre totale

Conquest et Breakthrough reviennent tous les deux en 2042, avec 128 joueurs, ce qui les rend plus grandioses et plus amusants que jamais.

Zone de danger

Hazard Zone est un nouveau mode dans lequel les joueurs se regrouperont et descendront dans une « toute nouvelle expérience multijoueur à enjeux élevés ». Avec plus d’informations à venir, nous sommes ravis d’en savoir plus.

Battlefield a également annoncé un autre mode conçu comme une “lettre d’amour” aux fans. Plus de détails seront annoncés sur EA Play le 22 juillet.

Quand verrons-nous le gameplay ?

Le gameplay n’est pas loin, avec la sortie de la bande-annonce de gameplay le 13 juin. Les créateurs de contenu mettant probablement la main sur le jeu plus tôt que la plupart, nous pouvons nous attendre à voir bientôt un excellent gameplay.