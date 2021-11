Tout ce que nous savons sur Dollface Saison 2

Les vrais amis restent ensemble pour toujours, et nous nous considérons comme de très bons amis avec Jules et sa bande de filles.

Hulu vient d’annoncer que Dollface montrera à nouveau son visage sur Hulu en 2022.

La série, qui raconte l’histoire de Jules (kat dennings), qui retrouve les amis qu’elle a abandonnés alors qu’elle était en couple, sera de retour le 11 février.

De nouveaux épisodes suivront les amis après la pandémie, après le chagrin et après la vingtaine, alors que les amis se dirigent vers le grand 3-0. Lorsque nous avons vu le groupe pour la dernière fois dans l’épisode » Demoiselle d’honneur « , Jules s’était finalement taillé une place dans le groupe malgré les ravages causés lors d’un mariage. De retour Madison (Chanson de Brenda), Stella (Shay Mitchell), Izzy (Esther Povitski) et Jules doit maintenant équilibrer sa dynamique de groupe avec le travail, l’amour et une relation plus profonde avec eux-mêmes. Cela ne devient jamais plus facile, n’est-ce pas.