Tout ce que nous savons sur « House of Gucci », le nouveau film de Lady Gaga et d’Adam Driver

Eh bien, les amis, il semble que la mode et le vrai crime se heurtent à nouveau. Si vous pensiez que Lady Gaga en avait fini avec sa carrière d’actrice, A Star Is Born, alors vous vous trompez. Elle vient de terminer le tournage du nouveau film de House of Gucci, mettant en vedette Adam Driver, littéralement le mari du film de tout le monde. Et OMG, les gars, ça a déjà l’air fabuleux.

Mais de quoi parle exactement le film ? Eh bien, cela suit Patrizia Reggiani (Lady Gaga) et les conséquences de son orchestre du meurtre de l’ex-mari Maurizio Gucci (Adam Driver). Intrigué ? Bien, car voici quelques détails sur ce que nous en savons jusqu’à présent.

Nous avons des affiches !

Et ils sont… incroyables ? Voici Lady Gaga :

Je veux dire… BONJOUR. Et voici le reste des affiches :

J’ai hâte de voir cette esthétique funéraire italienne prendre vie sur mon écran. Je suis confus mais Jared Leto, mais je laisse tomber pour l’instant.

Le film est officiellement terminé.

Comme Lady Gaga et sa co-vedette Jared Leto l’ont révélé début mai, le film vient de se terminer, marquant une époque où nous pouvons voir la chanteuse se promener dans les rues de Rome dans des costumes à l’ancienne mais tellement fabuleux.

“C’est une enveloppe, Rid”, a-t-elle légendé la photo de son dernier jour sur le plateau, entourée de l’équipe de tournage alors qu’elle se cognait les poings avec nul autre que le célèbre réalisateur du film, Ridley Scott. Il est clair qu’elle filmait une sorte de scène culinaire, car elle a l’air incroyable dans une autre tenue chic avec une table pleine de nourriture juste devant elle. Oh, être Lady Gaga en ce moment….

Jared, de son côté, a fait savoir à ses abonnés IG qu’il en avait fini avec le tournage en postant un selfie plutôt humoristique dans le miroir de son appartement à New York.

Les costumes? Ils sont fabuleux.



Gaga a publié une première photo du film en mars qui sert l’après-ski chic et je n’ai jamais rien vu de plus glamour de ma vie. Elle ressemble à une reine des lapins des neiges régnant sur les Alpes italiennes dans un chapeau de fourrure confortable et des bijoux élégants. Et ne me lancez même pas sur Adam et son col roulé en tricot torsadé et son habit de neige blanc assorti. Même si le scénario et le jeu sont terribles (ce qui ne le sera évidemment pas), je regarderais quand même ces deux-là se promener en Italie dans leurs costumes pendant des heures.

Le casting est composé d’acteurs majeurs d’Hollywood.

Oui, nous avons Gaga et Adam à bord, mais laissez-moi vous dire à quel point cela s’améliore à partir de là. Nous avons Jared décrivant Paulo Gucci (le cousin de Maurizio), Al Pacino comme Aldo Gucci (le père de Paulo) et Jeremy Irons comme le père de Maurizio, Rodolfo. Camille Cottin devrait également faire une apparition, incarnant Paola Franchi, les femmes avec lesquelles Maurizio vivait au moment de sa mort.

Ce film est en préparation depuis des années.

Quinze ans, si vous voulez être exact. Scott (alias film extraordinaire) essaie de réaliser un film de Gucci depuis 2006, avec Angelina Jolie et Leonardo DiCaprio initialement attachés pour jouer les rôles principaux. Après avoir subi une tonne de changements (y compris Penelope Cruz et Margot Robbie, toutes deux testées pour le rôle principal), le film a finalement commencé à tourner… mais pas avant que Robert De Niro ne soit également sorti de l’image.

La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité

De plus, si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi vous attendre exactement, vous pouvez utiliser The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed comme guide. Après tout, c’est le livre sur lequel le film est basé.

La vraie Patrizia vient de sortir de prison il y a quelques années.

Oui, vous avez bien lu. Patrizia et Maurizio ont été mariés pendant 12 ans… jusqu’à ce qu’il la quitte pour une femme plus jeune en 1985. Quelques années avant leur divorce en 1991, et en 1995, elle a engagé un tueur à gages pour tirer sur Maurizio juste devant son bureau. Le résultat? Patrizia a été condamnée à 29 ans de prison pour complot de meurtre mais est finalement sortie en 2016 (juste 18 ans derrière les barreaux) pour bonne conduite.

Les photos viennent d’Italie ? Eh bien, ils sont incroyables.

À l’heure actuelle, nous avons probablement tous des images d’Adam et Lady Gaga se promenant sur le plateau de tournage gravées en permanence dans nos cerveaux. Et sur la base de toutes les photos que nous voyons actuellement circuler sur Internet, le film a tout ce que nous pouvons souhaiter : des tenues chics des années 80, une histoire d’amour qui a si mal tourné et beaucoup de sex-appeal.

Ah, être cette pâtisserie.

Mais la famille Gucci n’est pas si ravie du film.

On ne peut pas toujours plaire à tout le monde quand il s’agit de faire un film. Mais lorsque la famille des sujets se présente pour parler du biopic, il serait peut-être utile d’écouter leurs critiques.

Patrizia Gucci (une Patrizia différente de la Patrizia dont parle ce film, mais une cousine de la famille) a fait part de ses inquiétudes à l’Associated Press en avril, affirmant que la famille était “déçue” par la façon dont elle était décrite. Elle craint que le film aille au-delà du meurtre et s’introduit plutôt dans “la vie privée des héritiers de Guccio Gucci”.

“Nous sommes vraiment déçus – je parle au nom de la famille”, a-t-elle déclaré à la publication. « Ils volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien… Notre famille a une identité, une vie privée. On peut parler de tout, mais il y a une frontière qu’on ne peut pas franchir.”

Aïe. Cela ne présage rien de bon pour les réalisateurs du film, d’autant plus que Patrizia a également contacté la femme de Scott pour clarifier quelle partie de l’histoire de la famille est explorée.

Patrizia Gucci, arrière-petite-fille de Guccio Gucci et héritière de l’empire de la mode.

Laura Lezza.

