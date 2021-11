Tout ce que nous savons sur How I Met Your Father de Hilary Duff

Eh bien, c’est sûrement une histoire d’amour que nous ne voulons pas manquer.

Depuis que le spin-off de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, a été annoncé en avril, nous! attendaient avec impatience la première de la très attendue série Hulu, mettant en vedette Hilary Duff comme Sophie, l’équivalent de Ted Mosby et désespérément romantique.

Selon la description officielle de l’émission, Sophie raconte à son fils comment elle a rencontré son père dans un « avenir proche », alors que la série se déroule en 2021. « Sophie et son groupe d’amis très unis sont en train de comprendre savoir qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées », indique le communiqué.

Duff, qui produit également, a remercié les créateurs HIMYM Baies de carter et Thomas Craig pour avoir collaboré avec elle sur la saison de 10 épisodes. « Je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me fassent confiance pour la suite de leur bébé », a partagé Duff dans une vidéo Instagram le 21 avril, disant aux fans de « s’habiller ».

« Je me rends compte que ce sont de grosses chaussures à remplir et je suis ravi d’y glisser mes 6 ½! » Duff a plaisanté.