Tout ce que nous savons sur la deuxième saison de Squid Game

L’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk Il a récemment déclaré au Hollywood Reporter qu’il ressentait la pression des fans pour écrire une deuxième saison.

« La pression sur moi est énorme maintenant, avec un si grand public qui attend une saison deux. À cause de toute cette pression, Je n’ai pas encore décidé si je devais faire une autre saison ou non« , a-t-il dit. Mais si vous le regardez de manière positive, parce que tant de gens ont adoré la première saison et s’attendent à de bonnes choses pour la seconde, il y a des gens partout dans le monde qui donnent leur avis sur l’endroit où le spectacle devrait aller. En fait, pourrait obtenir des idées de fans du monde entier pour créer la prochaine saison« .