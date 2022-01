Tout ce que nous savons sur la rumeur du PSVR 2

Mise à jour : 5 janvier 2022 (1 h HE): Nous avons mis à jour le hub PSVR 2 avec les informations de l’événement de presse CES 2022 de Sony sur la nouvelle PlayStation VR2.

Article original: La Sony PS5 est sortie pendant la période des fêtes de 2020, en février 2021, la société a confirmé qu’elle travaillait également sur la nouvelle version de son casque de réalité virtuelle PlayStation et de ses contrôleurs conçus pour la PS5. En janvier 2022, lors de son événement de presse CES 2022, Sony a confirmé que le nom officiel du casque sera le PlayStation VR2.

Alors que savons-nous de la PlayStation VR2 ? Restez à l’écoute pendant que nous examinons tout ce que nous savons actuellement sur le casque, les contrôleurs, les jeux, la date de sortie, le prix, etc.

Qu’est-ce que la PlayStation VR2

Le PlayStation VR2 sera un casque de réalité virtuelle et la suite du PSVR original conçu pour la PS4 sorti en 2016. Si vous ne l’avez pas déjà entendu, Sony a sorti sa console de nouvelle génération, la PS5, fin 2020 Bien sûr, il est encore presque impossible de retrouver une unité sans un peu de chance. Ce nouveau casque fonctionnera avec la PS5 de Sony.

Les spécifications de cette console de nouvelle génération sont les meilleures que nous ayons jamais vues dans une console PlayStation, ce qui devrait également signifier que les performances VR sont considérablement améliorées. Sony a confirmé que le PSVR 2 « améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à l’entrée » par rapport au PSVR actuel pour la PS4.

Nouvelles manettes PSVR, la PlayStation VR2 Sense

Le nom officiel des manettes de la PlayStation VR2 sera PlayStation VR2 Sense. En mars 2021, Sony nous a donné un premier aperçu de ces contrôleurs « orb ». Ceux-ci présentent une ergonomie améliorée avec une technologie de suivi des doigts plus naturelle, un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs de type DualSense. Cette combinaison devrait se traduire par un contrôle plus naturel des personnages dans les jeux.

Des sticks analogiques figurent également sur les nouveaux contrôleurs, ce qui manquait cruellement aux contrôleurs PSVR. Les contrôleurs PSVR d’origine n’ont aucun moyen de contrôler les mouvements virtuels, limitant ce que les jeux peuvent faire sur la plate-forme. La nouvelle conception du contrôleur du PSVR 2 résout apparemment ces problèmes.

Au CES 2022, Sony a révélé plus d’informations sur les contrôleurs. Le contrôleur droit aura le bouton PS, le bouton Options, les boutons Cercle et Croix, les boutons R1 et R2 et le bouton Stick droit/R3. Le contrôleur gauche aura également le bouton PS, ainsi que le bouton Créer, les boutons Triangle et Carré, les boutons L1 et L2 et le bouton Stick Gauche/L3. Il prendra en charge la connectivité sans fil Bluetooth 5.1.

Que pourra éventuellement faire le PSVR 2 ?

Quelques rumeurs et brevets PSVR 2 qui circulent ont suggéré certaines fonctionnalités. Certains d’entre eux ont depuis été confirmés par Sony au CES 2022. Voici un bref résumé de ce que nous avons entendu jusqu’à présent ainsi que les confirmations de Sony.

Graphiques améliorés et rendu plus intelligent

Un vidage des spécifications résultant d’une conférence de développeurs interne en août a révélé de nombreux détails relatifs aux capacités graphiques du PSVR 2. Pour commencer, le casque comprendra un écran OLED avec une résolution de 2 000 x 2 040 par œil avec HDR et un champ de 110 degrés. Tout cela a été confirmé par Sony au CES 2022, avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz et 120 Hz.

L’intelligence de rendu est configurée pour inclure une résolution de mise à l’échelle flexible et un rendu fovéal, tous deux chargés de redistribuer la puissance de calcul en fonction de la direction de visualisation et de la position des yeux de l’utilisateur. Cela se traduirait apparemment par une meilleure performance globale. Sony a également confirmé qu’il y aura des caméras intégrées dans le casque de la PlayStation VR2 afin que le mouvement d’un joueur puisse être utilisé dans un jeu sans avoir besoin d’une caméra externe.

Réduction du mal des transports

Si vous avez déjà utilisé un PSVR ou un autre casque VR similaire, vous avez peut-être eu le mal des transports. C’est parfois une expérience discordante de combler le fossé entre l’expérience virtuelle et votre monde physique.

Sony a déposé un brevet de réduction du mal des transports en 2019 pour améliorer l’expérience VR pour les joueurs. L’objectif principal de ce brevet semble être de connecter de manière plus transparente ce que le joueur voit dans le jeu et ressent dans la vraie vie. Bien que les brevets ne soient jamais une garantie officielle qu’une fonctionnalité sera ajoutée, j’espère que celle-ci le sera. Réduire le mal des transports permettrait aux joueurs de vivre une expérience plus immersive et agréable qui pourrait durer plus longtemps que les expériences de réalité virtuelle traditionnelles.

Une récente fuite de spécifications résultant d’une conférence privée de développeurs suggère qu’un « moteur rotatif » sera utilisé dans le casque pour un retour haptique. On pense que cela réduit davantage le mal des transports dans le jeu.

Au CES 2022, Sony a déclaré que la PlayStation VR2 inclura un retour d’information sur le casque qui comprendra en effet un moteur intégré. Le moteur créera des vibrations en cas de besoin dans un jeu VR2 pour une expérience plus immersive. Sony a donné quelques exemples de la façon dont cela fonctionnera, affirmant que les joueurs pourront «sentir le pouls élevé d’un personnage pendant les moments de tension, la ruée d’objets passant près de la tête du personnage ou la poussée d’un véhicule lorsque le personnage avance. «

Sony a également déclaré que la PlayStation VR2 utiliserait la technologie audio Tempest 3D de la PS5 pour rendre l’audio d’un jeu plus immersif. Le casque sera également configuré pour le suivi des yeux, afin que les joueurs puissent « interagir de manière plus intuitive de manière nouvelle et réaliste », selon Sony.

Capteurs de doigt

Un autre brevet suggère que les capteurs de doigt pourraient jouer un rôle dans le nouveau PSVR 2. Ce brevet est différent de celui mentionné ci-dessus. Au lieu de cela, il couvre les capteurs de suivi des doigts qui seraient capables de déterminer quel utilisateur joue ainsi que la distance entre les contrôleurs.

Si vous pouvez imaginer une manette Wii, elle a l’air très similaire mais a des caractéristiques légèrement différentes. Comme la manette Wii, la manette aura une sangle de sécurité pour votre poignet et sera une manette verticale qui tient facilement dans votre main. Il y aura un bouton de déclenchement sur le dessus et des capteurs de doigt à l’arrière. Ainsi, lorsque vous saisissez la manette, vos doigts recouvrent naturellement les capteurs.

Technologie sans fil

L’image ci-dessous semble que le PSVR 2 pourrait potentiellement être sans fil, fonctionnant à partir d’une alimentation intégrée avec son propre microphone et sa propre source vidéo/audio. Si Sony peut y parvenir, ce serait révolutionnaire. Plus de fils ennuyeux qui vous gênent lorsque vous jouez des sons comme le rêve VR ultime. Vous n’auriez pas besoin de brancher des écouteurs ou des câbles vidéo ; tout viendrait emballé dans le casque VR.

Cependant, dans une déclaration du 23 février 2021, le vice-président senior de PlayStation, Hideaki Nishino, a confirmé que le PSVR 2 se connecterait à la PS5 avec un seul cordon pour simplifier la configuration. Cela devrait améliorer la facilité d’utilisation et maintenir la même expérience visuelle de haute qualité que vous attendez, mais cela semble jeter un doute sur une option entièrement sans fil.

Améliorations du streaming eSports

Le brevet eSports Streaming est une autre idée astucieuse. Le brevet décrit la possibilité pour les joueurs de visualiser les eSports à distance et même d’être insérés en tant que spectateur VR lors d’un événement en direct. Ainsi, même si vous ne pouvez pas être physiquement présent à un événement eSport, vous pouvez toujours vous sentir comme vous l’êtes.

Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas voyager pour voir tous les événements eSports qu’ils voudraient en personne, ce sera une excellente option. De cette façon, vous ne manquerez aucun plaisir et vous vous sentirez comme si vous étiez là, à rechercher vos favoris.

Combien coûtera le PSVR 2 ?

La spéculation générale sur le coût du PSVR 2 va de 499,99 $ à environ 799,99 $. Le PSVR d’origine a été lancé à 499,99 $, mais son prix a depuis considérablement baissé. Vous pouvez maintenant acheter un pack de démarrage PSVR pour environ 200 $, mais il a fallu quelques années pour s’installer à ce prix.

Je pouvais voir le PSVR 2 se lancer à un prix plus élevé que le PSVR d’origine lancé. Le matériel et la technologie qui y sont intégrés seront nettement meilleurs que ceux de son prédécesseur. Cette technologie améliorée, associée aux fantastiques mises à niveau de la console PlayStation de nouvelle génération, à savoir leur choix d’un SSD ultra-rapide, permettra probablement au PSVR 2 de fonctionner exceptionnellement bien. Cela pourrait très bien justifier un prix plus élevé.

Quand sortira le PSVR 2 ?

Le PSVR 2 ne sera probablement pas disponible avant un moment. Il est possible que nous devions attendre jusqu’à l’automne 2022, à tout le moins pour que le casque soit officiellement lancé.

Le PSVR original fonctionnera-t-il avec la PS5 ?

Oui, Sony a confirmé que la PS5 est rétrocompatible avec le casque PSVR d’origine et les contrôleurs Move. Cela signifie que vous pouvez acheter en toute confiance un ensemble PSVR à prix réduit maintenant, car cela pourrait prendre un certain temps avant la sortie de PSVR 2, sans parler d’une bibliothèque de jeux qui le prennent en charge.

À quels jeux pouvez-vous jouer avec le PSVR 2 ?

Sony ne sait pas si le PSVR 2 exécutera les titres PSVR originaux. Compte tenu de la rétrocompatibilité de la PS5, l’idée actuelle est que vous devriez, espérons-le, jouer à n’importe quel jeu PSVR avec la PSVR 2 et la PS5.

Jusqu’à présent, un seul jeu a été confirmé par Sony pour la PlayStation VR2. Il s’appelle Horizon Call of the Mountain, et il se déroule dans la même future Terre qui a été introduite pour la première fois par le développeur Guerrilla Games dans Horizon: Zero Dawn pour la PS4 et se poursuivra en février avec Horizon: Forbidden West. Dans un article de blog PlayStation, il a été révélé que Horizon Call of the Mountain est développé par Firesprite et se concentrera sur un nouveau personnage de la franchise, mais nous rencontrerons également des personnages familiers. Nous avons également vu quelques secondes de gameplay dans une bande-annonce.

Au fur et à mesure que nous en saurons plus sur le PSVR 2, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article. Espérons qu’une fois que Sony aura traité l’approvisionnement de la PS5, nous commencerons à en savoir plus sur le PSVR 2.

