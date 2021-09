Tout ce que nous savons sur la saison 30 de Danse avec les stars

… et l’interprète, qui a présenté le monde à sa petite amie kylie prew en 2021, sera le tout premier candidat à avoir un partenaire de danse du même sexe dans l’émission.

“Quand j’ai reçu l’e-mail pour Dancing With the Stars, je n’ai même pas lu tout l’e-mail, j’ai juste répondu oui”, a déclaré JoJo sur E! ‘S Daily Pop. “Et puis quand je l’ai lu, ils ont demandé moi, ils ont dit: “Nous voulons donner à JoJo la chance, si elle veut le faire, de danser avec une femme au lieu d’un homme. Mais si elle veut danser avec un homme et que cela reste traditionnel, nous voulons qu’elle soit aussi à l’aise et j’ai la meilleure expérience de tous les temps, “et j’ai immédiatement pensé, c’est tellement révolutionnaire, l’histoire, cela n’a jamais été fait auparavant et cela devait être fait.”

En 2010, la version israélienne de Dancing With the Stars était la première adaptation de la franchise appartenant à la BBC à présenter un couple de même sexe, une paire de femmes. Les producteurs de la série ABC avaient envisagé d’avoir un couple homosexuel dans la série aux États-Unis, mais l’idée n’a jamais abouti… jusqu’à maintenant.

JoJo a dit à E! que sa petite amie a plaisanté en disant qu’elle ne devrait pas trop s’approcher du danseur professionnel jumelé avec elle et a laissé tomber un indice sur l’identité de son partenaire de salle de bal. “Avant d’aller à la première répétition, Ky me dit : ‘Dis-lui, dis-le Jenna elle doit laisser de la place à Jésus.'”