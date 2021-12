Tout ce que nous savons sur la série Apple TV+

Ted Lasso revient sur Apple TV+ pour la saison 3, et les fans sont prêts à voir l’AFC Richmond de retour en action. L’émission a reçu beaucoup d’amour pour ses deux saisons, remportant plusieurs Emmy Awards et trois Television Critics Association Awards parmi d’autres distinctions. Il est clair que les fans et les critiques aiment Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso, un footballeur universitaire très énergique devenu entraîneur de football qui n’a que peu ou pas d’expérience dans ce dernier sport.

« Je pense que ce que nous essayons de faire concerne la gentillesse, le pardon, l’empathie, le divin féminin », a déclaré Sudekis en parlant de Ted Lasso à The Wrap. « Cela a été dans le style, cela restera dans le style. Pas comme la masculinité toxique, l’ego poubelle, les intimidateurs. Et donc le spectacle est ce qu’il est, et était ce qu’il était, et sera toujours, amen. Je pense et j’espère que des éléments de celui-ci se poursuivront au-delà de cette dernière année et demie avec laquelle tout le monde sur Terre a dû faire face. C’est plus grand que juste, « Garçon, quel creux d’une année, Dieu merci pour cela. » Vous voyez ce que je veux dire ? » Les deux saisons de Ted Lasso sont désormais diffusées sur Apple TV+. Mais voici un aperçu de ce que nous savons de la saison 3.

La production commence le jour de la Saint-Valentin

(Photo : Apple TV+)

La production de la saison 3 devrait commencer en février, selon The Hollywood Reporter. Et lorsque la star de Ted Lasso, Hannah Waddingham, est apparue dans The Late Late Show With James Corden, elle a déclaré que le tournage commencerait le jour de la Saint-Valentin, ce qui « est plutôt charmant ».

précédentsuivant

Une sortie estivale (probable)

(Photo : Apple TV)

La date de sortie de la saison 3 n’a pas été annoncée par Apple TV+, mais la saison sera probablement diffusée en été, c’est-à-dire en même temps que les deux premières saisons ont été publiées. Cela peut sembler long, mais l’été sera là avant que nous le sachions.

précédentsuivant

La saison 3 est-elle la dernière saison ?

(Photo : Apple TV)

C’est une question que les fans se posent depuis que l’histoire ne devait avoir que trois saisons. Quand Sudekis est apparu sur Entertainment Tonight en octobre. Il a déclaré: « Je me sens comme un vrai entraîneur quand je dois dire aux gens que vous ne pouvez pas regarder la saison 4 quand nous sommes au milieu de la saison 3. Nous ne pouvons pas nous soucier des championnats lorsque nous sommes au premier tour. des séries éliminatoires, vous savez? »

précédentsuivant

L’AFC Richmond est de retour

(Photo : Apple TV)

Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui se passera dans la saison 3, la fin de la deuxième saison nous a donné une bonne idée de la façon dont les choses vont se passer. L’AFC Richmond est promu après avoir été relégué à la fin de la saison 1. Et bien que ce soit une bonne nouvelle pour l’équipe de Ted Lasso, l’équipe a perdu un membre clé dans le processus.

précédentsuivant

Nate passe à autre chose

(Photo : Apple TV)

Nate est maintenant l’entraîneur de West Ham United après avoir quitté l’AFC Richmond lors du match final. Nate était frustré par son rôle dans l’équipe de l’AFC Richmond et s’est assuré que Ted le sache. Il y a de fortes chances que West Ham et l’AFC Richmond se battent sur le terrain au cours de la saison 3.

précédentsuivant

Dans le noir

(Photo : Apple TV)

Pour la plupart, les stars de Ted Lasso ne sont pas sûres de ce qui arrivera à leurs personnages dans la saison 3. « Je ne sais pas trop ce qui va arriver à Keeley, mais il y a aussi quelque chose de très spécial à ce sujet, cela signifie que vous vivez en quelque sorte la vie de Keeley pendant cinq mois et que vous ne pouvez pas trop prédire l’avenir », a déclaré l’actrice Juno Temple à Town&Country. « Vous devez vivre et être dans l’instant présent. Et je pense que c’est une façon très intelligente de procéder, car cela signifie que vous devez être présent avec votre personnage. »

précédentsuivant

Un salaire

(Photo : Apple TV)

Le casting de Ted Lasso recevra une augmentation de salaire importante pour la saison 3. Selon The Hollywood Reporter, Sudekis gagnera près de 1 million de dollars par épisode tandis que le reste de la distribution gagnera entre 125 000 et 150 000 dollars. Il sera intéressant de voir si la série revient pour la saison 4 et à quoi ressemblera le salaire alors.

précédent