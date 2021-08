Tout ce que nous savons sur la série télévisée Chucky

Fans de Chucky, réjouissez-vous ! Après cinq films en salle, deux films directement en vidéo et un redémarrage pour la plupart inutile, votre poupée tueuse préférée est de retour pour plus de carnage. Une série télévisée Chucky arrive sur Syfy et le réseau américain en octobre (ou sur Hulu + Live TV et d’autres services de streaming pour les coupe-câbles).

Avec une tonne de trame de fond et une distribution de personnages s’étalant sur des décennies, il y a beaucoup de choses à retenir sur la série télévisée Chucky.

Couvrant tout, du casting aux détails de la sortie, en passant par la continuité de la franchise et la représentation queer, lisez la suite pour savoir ce que nous savons sur Chucky.

De quoi parle la série télévisée Chucky ?

La série, intitulée simplement Chucky, reprend là où Cult of Chucky s’est arrêté en 2017. Ce sera la première entrée télévisée de la franchise lancée en 1988 avec Child’s Play. Ce n’est pas un redémarrage ou une réimagination mais une continuation directe des sept films de la franchise principale.

La série télévisée Chucky revisite le passé de la franchise cinématographique, mais elle semble axée sur une nouvelle histoire. Lorsqu’un adolescent met la main sur la tristement célèbre poupée Chucky possédée, il doit vaincre le tueur vicieux dans une course contre un nombre croissant de cadavres.

“Une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée ‘Good Guy’ vintage se soit présentée à une vente de garage en banlieue”, lit-on dans la description officielle de la série Syfy. « Bientôt, tout le monde devra faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à révéler les profondes hypocrisies et secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Alors que Chucky est centré sur Jake, toujours en train de traiter la mort de sa mère, nous savons par diverses annonces que des personnages familiers seront également de retour. Andy, Kyle, Tiffany et Nica seront probablement les amis et les ennemis de son passé qui aideront à combler les lacunes de l’histoire de Chucky.

Quand et où peut-on le regarder ?

Chucky arrivera à temps pour Halloween.

La première de la série est prévue pour le 12 octobre. Il s’agit d’une série câblée, diffusée à 22 h HE sur Syfy et USA Network. La première saison de 10 épisodes sera diffusée chaque semaine les mardis à partir de là.

Si vous n’êtes pas abonné au câble, vous pouvez toujours regarder Chucky en streaming en ligne.

Si vous voulez regarder Chucky gratuitement, vous n’avez généralement pas de chance. Hulu Live TV, FuboTV et YouTube TV proposent tous des essais gratuits d’une semaine, vous pourrez donc peut-être planifier votre visionnage en conséquence.

Syfy n’a pas encore commandé une deuxième saison de Chucky, mais le créateur Don Mancini a déclaré qu’il espère faire plus de saisons et de films pour continuer à étendre l’univers de Chucky.

L’évolution de Chucky

Chucky a traversé beaucoup de choses depuis sa première apparition dans Un jeu d’enfant en 1988. Le film original a vu le tueur en série Charles Lee Ray devenir la poupée tueuse que nous connaissons maintenant sous le nom de Chucky. Acculé par la police dans un magasin de jouets, Ray a effectué un rituel vaudou pour transférer sa conscience dans l’une des poupées populaires Good Guys à proximité (pensez à Cabbage Patch Kids mais en plus effrayant.)

Tout au long de Jeu d’enfant, Jeu d’enfant 2 et Jeu d’enfant 3, Chucky hante Andy, le jeune garçon a offert la poupée. Il passe les trois films à tenter de s’approprier son corps et de revivre. Plus il reste longtemps dans le corps de la poupée, plus Chucky est coincé là pour toujours.

Dans Bride of Chucky, la série s’est tournée vers la comédie, un ton qu’elle a maintenu dans Seed of Chucky, qui considèrent tous deux Chucky comme faisant partie d’une étrange famille de poupées que nous commençons lentement à rechercher. Puis dans Curse of Chucky et Cult of Chucky, la série est revenue à ses racines d’horreur plus simples, avec Andy de retour sur la photo en tant qu’adulte chassant son cauchemar d’enfance.

Chucky reprendra là où Cult of Chucky s’est arrêté.

Il y a également eu une tentative de redémarrage de la franchise en 2019. Bien que ce remake lâche de Child’s Play ne soit pas mauvais, il lui manquait la plupart du charme original du travail de Mancini. La série télévisée Chucky sera le premier retour au canon original de Chucky depuis le film de 2019.

Qui est impliqué dans la série télévisée Chucky ?

Les quatre jeunes protagonistes de la série télévisée Chucky sont interprétés par Zackary Arthur, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson et Alyvia Alyn Lind. Tous les quatre sont nouveaux dans la franchise Chucky.

Devon Sawa, qui joue un personnage nommé Logan Wheeler, est également nouveau dans la série. Bien que Sawa soit nouveau pour Chucky, il n’est pas étranger à l’horreur, étant apparu dans Destination finale, Idle Hands et Casper au moins adjacent à l’horreur.

Les acteurs de retour sont les suivants :

Brad Dourif, qui a exprimé Chucky dans les sept films précédents et a joué Charles Lee Ray, le criminel qui possède la poupée originale Good Guys. Jen Culte de Chucky. Christine Elise, qui a joué la sœur adoptive d’Andy Kyle dans Child’s Play 2. Fiona Dourif, qui a joué Nica dans Curse of Chucky et Cult of Chucky, et a été vue pour la dernière fois possédée par Chucky lui-même.

Derrière la caméra, le créateur de Child’s Play, Don Mancini, est producteur exécutif et scénariste et showrunner. Il a réalisé les deux premiers épisodes. David Kirschner, Nick Antosca, Harley Peyton et Alex Hedlund sont également producteurs exécutifs.

La série télévisée Chucky est-elle étrange ?

Chucky a toujours été une franchise queer, et la nouvelle série n’est pas différente, le créateur Don Mancini confirmant que le protagoniste, Jake Wheeler, est un adolescent gay explorant sa sexualité dans sa petite ville conservatrice.

C’est une extension logique de la façon dont la série de films a géré les identités queer jusqu’à présent, sans parler du fait que Mancini, l’esprit derrière tout cela, est lui-même gay.

“En commençant par Bride of Chucky, j’ai commencé à injecter délibérément des éléments LGBTQ dans la franchise”, a déclaré Mancini. Chucky et son épouse Tiffany ont un enfant qui développe les deux sexes et passe à la fois par Glen et Glenda dans la suite Seed of Chucky.

Seed of Chucky en particulier est devenu un favori des fans dans les cercles de fans queer pour sa représentation compatissante et réfléchie d’un personnage en dehors du binaire de genre dès 2004. Mais la franchise dans son ensemble a été largement adoptée comme queer à la fois pour le sous-texte et explicitement queer personnages à travers plusieurs films.

Syfy a en fait organisé un marathon « Pride of Chucky » mettant en vedette six des sept films de Chucky pour célébrer le mois de la fierté en juin dernier. Le marathon était destiné à “attirer l’attention sur les éléments LGBTQ+ de la série d’horreur bien-aimée et à faire peur à l’été en même temps”, selon un article d’accompagnement sur Syfy Wire.

Que pouvons-nous attendre d’autre de la série télévisée Chucky ?

Chucky pourrait aller dans tellement de directions. Nous savons que nous obtenons un nouveau protagoniste, ramenant la franchise à son objectif d’enfance d’origine.

L’ajout de l’histoire d’origine de Charles Lee Ray au mélange offrira plus de profondeur au personnage tout en s’en tenant à la formule de l’enfant en péril (il faut supposer que quelque chose d’horrible est arrivé au jeune Charles pour en faire un monstre).

Un grand point d’interrogation concerne le retour des personnages hérités. Dans quelle mesure Tiffany va-t-elle tenir compte de la nouvelle vie de Chucky ? Et est-ce que l’armée de Chuckies vue dans Cult of Chucky refait surface, ou avons-nous à nouveau affaire à un seul Chucky?

La présence de Fiona Dourif suggère que la série télévisée Chucky revisitera au moins une partie de cette histoire – nous avons vu pour la dernière fois son personnage jouer l’hôte humain de Chucky à la fin de Cult of Chucky dans ce qui était une fin de cliffhanger assez choquante.

Au-delà de cela, nous devrons simplement attendre la saison effrayante pour en savoir plus lors de la première de Chucky sur Syfy le 12 octobre.