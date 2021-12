Tout ce que nous savons sur la série télévisée HBO Max

La dernière adaptation cinématographique du roman de science-fiction classique de Frank Herbert, Dune, a reçu d’énormes éloges de la part des critiques et du public lorsque le film est sorti dans les deux salles et, pendant 31 jours, sur le service de streaming HBO Max fin octobre 2021. Cependant, même avant la sortie du film, Warner Bros avait l’intention d’étendre l’univers du film avec une série télévisée compagnon Dune, appelée Dune: The Sisterhood, sur HBO Max.

Alors, de quoi parlera cette série télévisée Dune et quand sortira-t-elle sur HBO Max? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Dune: The Sisterhood. Vous pouvez vous inscrire à HBO Max maintenant sur le lien ci-dessous :

Quand Dune: The Sisterhood fera-t-il ses débuts sur HBO Max?

Au moment d’écrire ces lignes, Warner Bros n’a pas annoncé de date cible pour le lancement de la série télévisée Dune.

De quoi parlera la série télévisée Dune ?

Sur la base de la brève description de la série télévisée Dune lors de sa première annonce en juin 2019, Dune: The Sisterhood servira de préquelle à l’adaptation cinématographique de Dune. Il se concentrera sur l’organisation entièrement féminine connue sous le nom de Bene Gesserit. Les femmes qui sont amenées dans le groupe sont formées pour développer de puissantes capacités physiques et mentales. La source de leurs pouvoirs est l’épice Melange, que l’on ne trouve que sur la planète Arrakis, également connue sous le nom de Dune. Les Bene Gesserit essaient d’utiliser leurs pouvoirs pour influencer les personnes au pouvoir dans cet univers, afin que la civilisation avance sur une voie dirigée par ce groupe.

Qui écrit et réalise la série ?

Diane Ademu-John est la showrunner et scénariste principale de Dune: The Sisterhood. Elle a écrit pour des émissions comme The Originals, Empire, et plus récemment la mini-série d’horreur Netflix The Haunting of Bly Manor. Denis Villeneuve, le réalisateur de l’adaptation cinématographique de Dune 2021, réalisera également l’épisode pilote de Dune : The Sisterhood.

Des membres de la distribution du film Dune seront-ils dans Dune : The Sisterhood ?

On ne sait pas actuellement si l’un des acteurs de l’adaptation cinématographique de Dune reprendra ses rôles pour la série télévisée Dune. Dans une interview avec La liste de lecture, l’actrice Rebecca Ferguson, qui a joué le Bene Gesserit Lady Jessica dans le film Dune, a déclaré qu’elle n’avait pas été invitée à participer à l’émission télévisée, mais qu’elle serait prête à le faire si elle était disponible pour le tournage. Le tournage de la suite de Dune devant commencer à l’été 2022, elle n’aura peut-être pas le temps d’apparaître dans la série pour plus qu’une simple apparition en tant qu’invitée ou camée.

C’est tout ce que nous savons sur Dune: The Sisterhood sur HBO Max. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d’informations sur la série télévisée Dune.