Tout ce que nous savons sur l’agent de bord Saison 2

La production de la saison 2 de The Flight Attendant a démarré.

Le vendredi, sept. Le 24 février, HBO Max a confirmé que le tournage de la nouvelle saison de leur comédie noire était bien avancé et a révélé l’intrigue des épisodes à venir. En tant que chef de série Kaley Cuoco déjà taquiné à E! News, la deuxième saison de The Flight Attendant changera de terminal, le spectacle ayant désormais lieu à Los Angeles au lieu de New York.

Bien que ce changement semble être une bonne décision pour une Cassie (Cuoco) désormais sobre, nous vous conseillons de ne pas trop espérer pour elle. En mai, Cuoco a expliqué que le déménagement ferait penser à Cassie qu’elle peut mettre le passé derrière elle, ajoutant: “Je pense qu’elle va apprendre très rapidement que ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne.”

Sans oublier que la saison deux verra Cassie travailler avec la CIA, ce qui signifie que davantage d’intrigues internationales se produiront. Cela explique pourquoi le tournage a lieu à Los Angeles, Berlin et Reykjavik.