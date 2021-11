Tout ce que nous savons sur l’Air 2022 d’Apple

Le nouveau MacBook Pro d’Apple fait la une des journaux comme l’un des meilleurs ordinateurs portables que la société ait jamais sortis, mais avec un prix de départ de 2 000 $, ce n’est pas pour tout le monde. Bien sûr, ceux qui ont besoin de tonnes de puissance de traitement et d’un écran incroyable voudront peut-être économiser, mais si vous souhaitez simplement naviguer sur le Web, utiliser des applications de productivité et travailler en déplacement, le MacBook Pro n’est tout simplement pas nécessaire.

Heureusement, cependant, il existe un autre ordinateur portable Apple pour tout le monde. L’humble MacBook Air existe encore près de 14 ans après son lancement initial. Le modèle actuel est un ordinateur portable solide, avec la puce M1 d’Apple et un clavier décent. Mais la rumeur dit qu’Apple travaille sur une actualisation qui pourrait faire passer l’ordinateur portable au niveau supérieur.

À ce stade, il semble que le nouveau MacBook Air sera lancé en 2022. Intéressé à en obtenir un pour vous-même ? Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

Nouveau design du MacBook Air

Selon la plupart des rumeurs, Apple repensera complètement le MacBook Air pour 2022. Si l’on en croit les fuites de rendu, le nouveau MacBook Air sera une sorte de mélange entre le nouveau MacBook Pro, le nouvel iMac et la génération précédente de MacBook Air.

À partir du MacBook Pro, le MacBook Air peut obtenir un nouvel écran bord à bord avec une encoche, ainsi que MagSafe. À partir de l’iMac, l’ordinateur portable peut avoir des cadres blancs et un châssis qui peut être disponible dans une gamme de couleurs. Et, à partir du MacBook Air de la génération précédente, l’ordinateur portable obtiendra probablement la construction ultra-mince qui a rendu l’Air célèbre au fil des ans.

Selon les fuites de Jon Prosser, le nouveau MacBook Air sera plus fin et plus léger que le mode de génération précédente, mais supprimera le design effilé au profit d’une épaisseur uniforme. Les rendus divulgués montrent également un ordinateur portable avec MagSafe, qui a disparu du MacBook Air depuis quelques années maintenant. Et, ils montrent que l’ordinateur portable peut avoir un clavier blanc. Dans les rendus, cela n’a pas l’air mauvais, même si cela peut créer de la saleté avec le temps.

Nous devrons attendre et voir si ces rendus finissent par être précis.

Nouvel écran MacBook Air

Comme indiqué, le MacBook Air peut avoir un affichage bord à bord avec une encoche. Cependant, cet écran ne sera probablement pas aussi haut de gamme que l’écran Mini-LED trouvé sur le MacBook Pro le plus récent.

Il est également tout à fait possible qu’Apple n’inclue pas d’encoche sur le nouveau MacBook Air. Avec des lunettes blanches, l’encoche sera probablement un peu plus visible, donc Apple peut l’éviter.

Nouvelles performances du MacBook Air

Le MacBook Air de génération actuelle propose une puce M1, qui est le processeur informatique de première génération d’Apple. C’est une excellente puce, mais après avoir sorti les M1 Pro et M1 Max, beaucoup se tournent vers l’avenir d’Apple Silicon. La prochaine puce prendra probablement la forme de la puce Apple M2, qui sera le processeur d’entrée de gamme de nouvelle génération de la société.

On s’attend à ce que le M2 soit une puce à huit cœurs, comme le M1. Mais, chaque cœur sera probablement plus rapide et l’ordinateur portable peut avoir des graphismes améliorés avec huit cœurs GPU ou 10. C’est en hausse par rapport aux sept ou huit cœurs GPU disponibles dans le M1.

Prix ​​et date de sortie du nouveau MacBook Air

Nous nous attendons à ce que le prochain MacBook Air soit lancé en 2022, cependant, il reste à voir exactement quand il arrivera. Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, l’appareil pourrait être lancé au deuxième ou au troisième trimestre. En d’autres termes, il est possible qu’il soit annoncé lors de la conférence annuelle des développeurs WWDC d’Apple. Cet événement a généralement lieu en juin. Nous devrons cependant attendre et voir – il est possible qu’il soit publié plus tôt ou plus tard. Apple organise souvent un événement axé sur Mac en octobre.

Nous nous attendons à ce que l’ordinateur portable soit proposé à un prix similaire à celui du produit de génération actuelle. C’est-à-dire qu’il devrait commencer à environ 900 $ à 1000 $.