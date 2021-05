Tout ce que nous savons sur le biopic de Cher réalisé par les créateurs de Mama Mia!

Ok Universal fait un biopic avec mes amis JUDY CRAYMER, GARY GOETZMAN PRODUCING.

ILS ONT PRODUIT

LES DEUX MAMMA MIA’S, &

MON CHER CHER ami 4 ANS, & GAGNANT OSCAR..ERIC ROTH VA 2 ÉCRIRE‼ ️

FORREST GUMP

UNE STAR EST NÉE

SUSPECT

NOMMER QUELQUES FILMS IS – Cher (@cher) 19 mai 2021

Le biopic sera écrit par Eric Roth, qui est surtout connu pour être le cerveau derrière A Star Is Born et a également remporté l’Oscar pour son adoption cinématographique de Forrest Gump, alors le biopic est garanti et racontera parfaitement la vie du Cher.

“Gary et moi sommes ravis de travailler à nouveau avec Cher et cette fois de lui apporter une odyssée vivante et stimulante sur grand écran”, a déclaré Craymer dans un communiqué à Deadline. “Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir attiré et Inspiré par le talent, la force, l’esprit unique, la chaleur et la vision de Cher. Son succès sans précédent dans le cinéma musical et la télévision a inspiré des générations. Nous ne pourrions pas être plus heureux de raconter son histoire au public du cinéma », a-t-il ajouté.