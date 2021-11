Tout ce que nous savons sur le BTS 2022 World Tour, des lieux à l’indice de RM

BTS ARMY espère une tournée mondiale de Bangtan Boys en 2022 alors que les médias coréens rapportent que les sept membres du groupe de musique sud-coréen deux fois nominé aux Grammy ont demandé à différer leur enrôlement militaire. Des indices du clip de « Permission To Dance » au petit indice de RM sur les AMA 2021, voici tout ce que vous devez savoir sur la tournée mondiale 2022 de BTS.

Pour ceux qui ne connaissent pas, selon la loi sud-coréenne existante sur l’enrôlement obligatoire, BTS Jin a dû s’enrôler en décembre de cette année car il aura 30 ans.

Mais selon la nouvelle révision introduite en décembre dernier, BTS peut différer son enrôlement militaire pour avoir fait preuve d’un mérite culturel exceptionnel, battant des multitudes de records mondiaux et ayant un impact sur l’économie de l’ensemble du pays d’une manière qu’aucun autre artiste n’a jamais pu faire.

Donc, si l’on en croit les reportages, BTS sera en mesure de promouvoir la musique ensemble jusqu’à la fin de 2022 en tant qu’acte de sept pièces. Avec cela, BTS ARMY s’attend à une grande tournée mondiale 2022 et voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Les fans spéculent sur le BTS World Tour 2022 (HYBE Labels YouTube)

Tout sur le BTS World Tour 2022 que nous savons

Le premier indice de la tournée mondiale 2022 de BTS était dans le clip vidéo « Permission To Dance » du Top 100 de Bangtan, où les fans ont repéré un certain nombre de lieux qui pourraient être les prochaines destinations du groupe pour la tournée mondiale 2022.

Hobi a posé avec une plaque de rue portant des noms comme Séoul, Londres, San Francisco, Moscou, Égypte, Berlin, Kenya et Paris.

Parallèlement à cela, BTS Suga a posé avec un journal qui disait » 2022, le début d’une nouvelle année « , laissant entendre que BTS envisage de prendre un nouveau départ avec les fans.

AMERICAN MUSIC AWARDS 2021 – Les AMA seront diffusés en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles le dimanche 21 novembre à 20 h 00 HNE/PST sur ABC. (ABC via .) COLDPLAY, BTS

L’allusion de RM à propos du BTS World Tour 2022 aux AMA 2021

Le leader du BTS, RM, a peut-être également taquiné la tournée mondiale du BTS aux AMA 2021. Le crooner ‘Mono’ a parlé de ses grands projets pour 2022 en disant: « Plus de musique arrive, plus de performances arrivent et une tournée arrive! »

BTS tiendra une conférence de presse le 28 novembre à 14 h 00 HNP / 17 h 00 HE. Les fans de BTS sont sûrs qu’une annonce de la tournée mondiale ou de la nouvelle musique peut être attendue lors de la prochaine conférence de presse.

Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour concernant l’annonce du BTS World Tour 2022. Excité par le concert de LA de BTS 2021? Vérifiez tous les détails ici.