Tout ce que nous savons sur le nouvel iPhone bon marché d’Apple | La technologie

in

De nouvelles informations assurent que l’iPhone SE3 sortirait au début de l’année prochaine et que sa production aurait déjà commencé à pallier la pénurie de puces dont souffre l’industrie depuis des mois.

Bien que la première idée qui nous vient à l’esprit lorsque l’on parle d’iPhone soit l’exclusivité et les prix élevés, il ne faut pas oublier qu’Apple vend depuis des années un modèle qui réduit les matériaux et le prix mais ne lésine pas sur la puissance.

Ce smartphone, comme vous le savez bien, est le bien connu iPhone SE, et il en existe actuellement deux générations. et avec un iPhone SE3 sur le point de sortir. Ou alors ils disent de Chine.

Selon les informations, la nouvelle génération serait de conception très continue, avec une façade qui ne serait pas tout écran et avec une dalle LCD qui resterait à 4,7″, comme dans les versions précédentes, car c’est l’une des caractéristiques que les utilisateurs de ce modèle aiment le plus.

Quant au processeur, c’est là que vous verrez un grand saut par rapport à son prédécesseur, il sera le SoC A15 Bionic que l’on voit actuellement dans l’iPhone 12, et avec en plus qu’il sera compatible avec les réseaux 5G, étant ainsi le premier iPhone bon marché qui les prend en charge.

A propos du reste des caractéristiques, Les informations indiquent qu’il aura 3 Go de RAM, un minimum de 128 Go de stockage et avec un prix qui en Chine sera de 335 euros, ce qui ne nous permet pas de faire beaucoup d’extrapolations car à l’arrivée en Europe cela va beaucoup changer.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Quant à son lancement, il est estimé qu’il se fera au cours du premier semestre 2022, plutôt que sa fenêtre de sortie traditionnelle de septembre. Avec cette version, Apple s’assure que tous ses nouveaux iPhones sont compatibles 5G (ce qui fonctionne pour eux).

Enfin, des sources chinoises assurent que Apple a décidé de tuer le modèle iPhone Mini en raison de ses faibles performances de vente, et à sa place, il y aura une version relativement bon marché de l’iPhone Pro Max. D’ailleurs, si vous avez un produit Apple, cela vous intéresse.