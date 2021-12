Tout ce que nous savons sur le prochain mini Mac d’Apple

L’humble Mac Mini a longtemps été apprécié comme moyen d’obtenir une expérience Mac décemment puissante, sans avoir à débourser pour un ordinateur portable complet ou un tout-en-un. L’ordinateur a reçu le traitement M1 en 2019, aux côtés des MacBook Air et MacBook Pro. Mais maintenant, enfin, il semble qu’il obtiendra cette refonte de nouvelle génération que nous attendions, en 2022.

Le nouveau Mac Mini offrira probablement non seulement une refonte, mais deviendra également plus puissant. Beaucoup s’attendent à ce que le nouveau Mac soit livré avec une puce M1 Pro ou M1 Max, mais il pourrait également être livré avec une puce M2 à la place. Certaines rumeurs plus récentes indiquent même qu’il y aura quelques modèles différents du Mac Mini.

Voici tout ce que nous savons sur le prochain Mac Mini jusqu’à présent.

Conception du Mac Mini 2022

Le nouveau Mac Mini est susceptible d’offrir un nouveau design qui le rend plus mince que jamais. C’est à la mode – le Mac Mini d’origine mesurait environ deux pouces et le modèle actuel mesure 1,4 pouces. Selon le leaker Jon Prosser, le nouveau Mac Mini pourrait mesurer moins d’un pouce de haut.

En règle générale, le Mac Mini ressemblera probablement toujours à un Mac Mini. Par exemple, il offrira probablement toujours une construction carrée. Cela dit, Prosser note qu’il peut avoir un dessus en plexiglas et qu’il pourrait même être disponible en différentes couleurs, comme le nouvel iMac et le nouveau MacBook Air.

Ports Mac mini 2022

Rendus du nouveau Mac mini 2021 d’Apple. Source de l’image : Jon Prosser/RendersbyIan

Au dos, le nouveau Mac Mini proposera probablement une multitude de ports modernes. Apparemment, l’appareil offrira quatre ports Thunderbolt (contre deux sur le modèle de génération actuelle). C’est avec un port HDMI, un port Ethernet et une entrée d’alimentation similaire à celle du nouvel iMac.

Bien sûr, tout cela est sujet à changement. Il est possible qu’Apple publie différents modèles avec différents nombres et types de ports, nous devrons donc attendre et voir. Notamment, il reste à voir si Apple ajoutera un emplacement pour carte SD, comme sur le MacBook Pro, et des ports USB-A. En août, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que le nouveau Mac Mini offrirait un « design mis à jour et plus de ports que le modèle actuel ».

Spécifications du Mac Mini 2022

La partie la plus intéressante du nouveau Mac Mini sera peut-être ce qu’il offre sous le capot.

Il ne fait aucun doute que le nouveau Mac Mini offrira des spécifications améliorées par rapport au Mac Mini M1 de génération actuelle. Certains rapports, cependant, indiquent que le nouvel appareil proposera soit un M1 Pro, soit un M1 Max, tandis que d’autres suggèrent qu’il aura plutôt la même puce M2 qui sera probablement livrée avec le prochain MacBook Air.

Les derniers rapports de Mark Gurman, cependant, notent que les trois pourraient être vrais. Selon Gurman, Apple lancera un M2 Mac Mini bas de gamme, ainsi qu’un M1 Pro/M1 Max Mac Mini haut de gamme.

Les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max offrent jusqu’à 64 Go de RAM, et il est probable que le nouveau Mac Mini aura les mêmes options de RAM. Les quantités de stockage peuvent également aller jusqu’à 2 To.

Prix ​​et disponibilité du Mac Mini 2022

Alors, quand sortira le Mac Mini 2022 ? Eh bien, nous ne savons pas encore. Il est possible que le nouvel ordinateur sorte au printemps, c’est-à-dire lorsque le nouvel iMac est sorti l’année dernière. Alternativement, Apple pourrait attendre la WWDC, ou même attendre octobre, date à laquelle il a sorti le MacBook Pro cette année.

Le prix est encore moins clair. Le modèle de génération actuelle commence à 699 $, ce qui pourrait être le prix du nouveau modèle bas de gamme. Le modèle haut de gamme coûtera évidemment plus cher, mais nous ne savons pas encore exactement combien plus.