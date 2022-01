Tout ce que nous savons sur le split TikTok

2022 a connu le pire départ possible, et c’est parce que c’est avec regret que je dois vous informer que c’est l’année où l’amour est mort pour toujours. L’amour est mort, les gars. Pourquoi? Car James et Shaun Love Story ont officiellement annoncé leur rupture sous la forme d’un « procès de séparation de trois mois ». Le couple adoré de TikTok est un duo dont je pensais qu’il ne se séparerait jamais – absolument fait l’un pour l’autre, amoureux et inséparables. Mais après que des rumeurs aient circulé sur Twitter, leur biographie Instagram a changé et a informé qu’ils seraient sur un «frein» – James confirmant enfin sur TikTok les pires craintes de tout le monde. Voici tout ce que nous savons sur la rupture dévastatrice de James et Shaun Love Story.

« Moi et Shaun avons pleuré mille larmes aujourd’hui »

Samedi matin, des rumeurs ont commencé à circuler sur Twitter selon lesquelles James et Shaun Love Story étaient au milieu d’une rupture. Cela a frappé mes discussions de groupe, mais nous n’avons trouvé aucune preuve concrète. Plus tard dans la journée, une biographie Instagram inquiétante sur leur compte @jamesandshaunlovestory a annoncé « Shaun et James se sont séparés pour avoir un frein ». Les cœurs ont été brisés, puis les cœurs ont été effacés lorsque James a publié une vidéo expliquant la situation sur le compte populaire TikTok de l’ancien couple.

« Bonjour à tous et bonsoir », a déclaré James. «Je suis juste venu ici pour informer tout le monde des rumeurs sur Twitter et de l’histoire que j’ai publiée sur Instagram aujourd’hui. C’est avec une grande tristesse que Shaun et moi avons décidé d’entamer un procès de séparation de trois mois. Cela a été décidé conjointement par nous deux. Je pense que nous avons juste besoin d’un peu de temps loin les uns des autres et de temps pour réfléchir à nos propres vies. J’aime Shaun de tout mon corps, et je ne pense pas qu’il y ait grand-chose de moi qui ne l’aime pas.

« J’ai pleuré mille larmes aujourd’hui, et Shaun aussi. Mais j’espère qu’avec le temps, nous deviendrons plus forts. Mais sinon, je souhaite à Shaun tout le bonheur du monde.

Pourquoi James et Shaun Love Story se sont-ils séparés ?



Alors que James et Shaun n’ont pas donné de détails particulièrement clairs sur cette rupture dévastatrice et triste, dans les commentaires de leur compte TikTok maintenant désactivé, James a expliqué que la rupture est survenue à la suite d’une dispute où James dans le feu de l’action a demandé à Shaun de choisir entre sa famille et James. Depuis la dispute, James a reconnu qu’il avait tort et a dit qu’à l’avenir, il sera (oui) bon.

’23, gay et le cœur brisé’

James et Shaun Love Story ont porté leur compte TikTok à plus de 300 000 abonnés au sommet de leur popularité, après être devenus viraux avec leur intemporelle et emblématique « cuillère mène à la bifurcation » et conquis nos cœurs avec leur amour passionné et leur slogan « ta ra me loves ! » James et Shaun Love Story sont des icônes de Scouse de part en part, et TikTok ne sera pas le même sans leur contenu.

Internet est en deuil depuis que James et Shaun Love Story ont annoncé leur rupture. L’un d’eux a déclaré: « La séparation de James et Shaun Love Story a gâché mon dimanche », et un autre fan dévasté a déclaré: « James et Shaun ont rompu, j’appelle au travail demain pour faire mon deuil. » Le temps nous dira si le « procès de séparation de trois mois » s’avérera fructueux et réinventera potentiellement les ruptures de manière permanente, mais pour l’instant, il s’agit d’un dernier « ta ra me loves » de James et Shaun Love Story.

