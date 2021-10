Tout ce que nous savons sur le Squid Game a des partenaires de la vie réelle

Les niveaux de renommée et de popularité insensés auxquels sont actuellement confrontés les acteurs de Squid Game sont fous. Les fans de la série sont devenus obsédés par les personnages et les acteurs qui les incarnent dans la vraie vie. Évidemment, nous voulons tout savoir, y compris qui sont les vrais partenaires du casting de Squid Game ? Et certains d’entre eux sont-ils célibataires ??

Voici donc la vérité sur les partenaires réels du casting de Squid Game, y compris lesquels des acteurs sont SINGLE !! Oui, c’est vrai – deux des chaudasses sont célibataires. Voici tout ce que vous devez savoir :

Lee Jung-jae (Gi-hun, joueur 456)

Le personnage principal de la série, Gi-hun, est interprété par Lee Jung-jae, 48 ans. Né en 1972 et acteur et mannequin sud-coréen, Lee sort avec Lim Sae-ryeong depuis janvier 2015. Lim est diplômée de l’Université de New York en 2015 et elle est la fille aînée de Lim Chang-wook, président du groupe Daesang. Elle est également l’ex-femme du président de Samsung, Lee Jae-yong.

Jung Ho-yeon (Kae Sang-byeok, joueur 067)

Le joueur 067 est interprété par Jung Ho-yeon, qui sort avec l’acteur sud-coréen de 36 ans Lee Dong-hwi. Le couple a annoncé leur relation en janvier 2016, mais a rapidement été critiqué en raison de l’écart d’âge de neuf ans, car Jung n’avait que 21 ans à l’époque et Lee avait environ 30 ans.

Park Hae-Soo (Sang-Woo, joueur 218)

Park Hae-soo, 39 ans, joue Sang-Woo, et il aime garder sa relation loin des projecteurs. Le 14 janvier 2019, Park s’est marié avec sa femme et le 29 septembre 2021, il a annoncé que sa femme avait donné naissance à un fils !! Il a également déclaré que sa femme et son fils étaient en bonne santé, ce qui est très agréable.

Anupam Tripathi (Ali, joueur 199)

Abdul Ali est joué par Anupam Tripathi, 32 ans, et il est en fait célibataire !! Apparemment, il aime passer du temps avec ses amis et aime partager des photos d’eux sur ses réseaux sociaux. Je peux donc confirmer qu’il est tout aussi sain dans la vraie vie.

Oh Young-soo (Oh Il-nam, joueur 001)

Oh Young-soo joue Il-nam et il a 76 ans ! Il semble vraiment réservé sur sa vie personnelle et n’a pas vraiment dit quoi que ce soit sur son mariage. Mais nous savons qu’il est marié, il est marié depuis 1998 et a deux fils. Ses deux fils tentent de percer dans l’industrie du théâtre comme leur père.

Gong Yoo (le recruteur)

Gong Yoo joue le recruteur et croiriez-vous que cet homme a 42 ans ?? Je veux ce qu’il boit s’il vous plaît. Il se considérait également comme trop jeune pour se marier et il ne sortait avec personne pour le moment. Gong a déjà déclaré : « Sortir avec quelqu’un est devenu difficile pour moi parce que je me suis habitué à être simple, je n’essaierai pas de choisir un partenaire au hasard et je laisserai les choses au hasard.

Squid Game est maintenant disponible sur Netflix.

