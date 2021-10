Tout ce que nous savons sur le tournage sur le plateau de tournage d’Alec Baldwin

L’incident a eu lieu au milieu de problèmes de sécurité signalés sur le plateau. Des sources proches de la situation ont déclaré à NBC News que plusieurs membres de l’équipe avaient quitté le plateau quelques heures seulement avant le tournage pour ces raisons. NBC News a également cité ses sources selon lesquelles l’arme qui a tué Hutchins avait raté le coup avant la fusillade mortelle.

Le Los Angeles Times, citant ses propres sources, avait précédemment rapporté qu’il y avait eu deux ratés d’un pistolet à hélice quelques jours avant la fusillade, et que six heures avant l’incident mortel, les cameramen syndicaux et leurs assistants avaient quitté le travail pour protester contre les conditions de travail.

La société de production Rust Movie Productions, LLC n’a pas commenté le débrayage présumé. Dans une déclaration à E! News, le groupe a déclaré qu’il « n’avait été informé d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau ». Cependant, la société a déclaré qu’elle procéderait à « un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production ».

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société », indique le communiqué. « Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

Selon NBC News, les enquêteurs cherchent à interroger trois travailleurs chargés de s’assurer que l’arme de Baldwin était chargée à blanc.

De plus, le point de vente a obtenu une feuille d’appel pour la production de jeudi, qui répertorie les trois personnes en tant que « maître de propriété, assistant de clé de propriété / armurier et assistant de propriété ». Tobey Bayes, agent commercial du syndicat des maîtres immobiliers d’Hollywood IATSE Local 44, a déclaré au point de vente que les trois personnes répertoriées ne sont pas membres du syndicat.