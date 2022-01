Tout ce que nous savons sur l’iPad Air 5 jusqu’à présent

L’iPad Air 4 d’Apple est facile à recommander depuis son lancement en octobre 2020, mais cela pourrait changer avec la rumeur selon laquelle l’iPad Air 5 se profile. Apple nous a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre pour l’iPad Air de nouvelle génération lorsqu’il a sorti un iPad mini 6 renforcé l’automne dernier. Alors à quoi doit-on s’attendre d’un nouvel iPad Air en 2022 ? Voici tout ce que nous savons à ce jour…

Nouveau type d’affichage ?

L’iPad Air 4 restera dans les mémoires comme la première tablette de la gamme Apple à présenter des lunettes uniformes autour de l’écran et aucun bouton d’accueil sans utiliser Face ID pour l’authentification biométrique.

Au lieu d’utiliser la reconnaissance faciale comme l’iPad Pro, l’iPad Air 4 est le premier appareil Apple à proposer la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID dans le bouton veille/réveil. Cette version de Touch ID est arrivée plus tard sur l’iPad mini 6. Les nouveaux iPhones utilisent désormais tous Face ID, mais qui n’apprécierait pas Touch ID dans le bouton d’alimentation comme l’iPad Air comme forme alternative d’authentification biométrique ?

OK, revenons à l’iPad Air 5.

Doit-on s’attendre à ce que le type d’affichage change ? Apple utilise actuellement le TFT-LCD pour la technologie d’affichage de l’iPad Air et de tous les autres iPad (à l’exception de l’iPad 12,9 pouces qui utilise une mini-LED).

L’analyste fiable de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a prévu en mars 2021 que l’iPad Air 5 passerait à un écran OLED comme tous les nouveaux iPhone vendus aujourd’hui. Cependant, Kuo a malheureusement mis à jour ce rapport en octobre 2021 pour dire qu’Apple a choisi d’abandonner les plans OLED et de s’en tenir au TFT-LCD pour l’iPad Air 5.

Jouer à rattraper

La grande question autour de l’iPad Air 5 est de savoir combien va-t-il apprendre de l’iPad mini 6.

L’iPad Air 4 a commencé sa vie en étant compétitif avec l’iPad Pro plus cher et de taille similaire. La gamme a pris plus de sens lorsque l’iPad Pro a été mis à jour avec la puce M1 d’Apple, la 5G et des caméras améliorées.

Puis vint l’iPad mini 6. Apple a repensé le plus petit iPad pour qu’il ressemble à un iPad Air 4 plus petit (super !), sauf qu’il comportait un processeur plus récent et plus de fonctionnalités d’appareil photo (maladroit !).

Cela signifie que nous pouvons être confiants en examinant les fonctionnalités de l’iPad mini 6 qui manquent à l’iPad Air 4 pour une image plus claire de ce à quoi s’attendre de l’iPad Air 5.

À quoi s’attendre

Alors, quelles sont exactement ces opportunités de croissance pour l’iPad Air ? Voici une liste:

Remplacez le processeur A14 par A15 ou (s’il est publié après l’iPhone 14) A16 Augmentez les performances cellulaires de la capacité LTE à la 5G Améliorez la caméra frontale de 7MP à 12MP Introduisez la prise en charge de Center Stage pour le suivi du sujet avec panoramique et zoom automatiques pendant les appels vidéo Améliorez l’arrière flash de l’appareil photo au flash True Tone Quad-LED

Les autres mises à niveau dues incluent la prise en charge de l’enregistrement vidéo 1080p à 25 ips et 30 ips contre seulement 60 ips, une plage dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 ips et éventuellement de nouvelles options de couleur.

L’iPad mini est disponible en quatre nuances d’aluminium (gris sidéral, rose, violet et starlight) par rapport à l’iPad Air en cinq nuances (argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu).

Suite

L’iPad Air 5 ne fera peut-être pas que rattraper l’iPad mini cette année. Le site japonais fiable MacOtakara a cité l’année dernière un fournisseur chinois en suggérant que le nouvel iPad Air ressemblerait davantage à l’actuel iPad Pro 11 pouces.

C’est-à-dire que l’iPad Air 5 mettra à niveau le système de caméra arrière pour proposer des objectifs doubles pour les prises de vue grand angle standard et ultra grand angle comme l’iPhone 13. L’iPad Pro 11 pouces comprend également un scanner LiDAR, mais le la source est moins certaine sur celle qui est incluse sur l’iPad Air 5.

Un autre changement consiste à doubler le nombre de haut-parleurs de deux à quatre sur l’iPad Air 5. Cela correspondrait au système de haut-parleurs de l’iPad Pro et placerait à nouveau l’iPad Air au-dessus de l’iPad mini.

Espérons que l’iPad Air 5 conserve le même prix de départ de 699 $ avec ces mises à niveau. Une version d’automne le verrait faire ses débuts deux ans après l’iPad Air 4, mais personne ne se plaindrait d’une version de printemps et d’un cycle de mise à niveau de 18 mois. En attendant, il peut être judicieux de profiter de prix réduits sur le très performant iPad Air 4 avant qu’il ne soit parti.

Restez à l’écoute de . alors que nous en apprenons davantage sur le prochain iPad Air 5 et le reste de la gamme de matériel Apple 2022 tout au long de l’année.

