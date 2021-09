Nickelodeon/Paramount Plus

C’est le moment idéal pour être un fan de Star Trek. Avec cinq séries en cours actuellement en production et/ou en diffusion, nous obtenons à la fois quantité et qualité. Le prochain sur l’ardoise est Star Trek: Prodigy sur Paramount Plus.

Prodigy est une version animée de la franchise et cherche à faire bouger les choses en attirant un public plus jeune avec des aventures adaptées aux enfants à travers la Final Frontier.

Alors, qui est dedans ? De quoi ça parle? Et quand et où peut-on le regarder ? Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur Star Trek: Prodigy.

Et si vous n’avez pas encore Paramount Plus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous :

Paramount Plus

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

De quoi parle Star Trek : Prodigy ?

Star Trek: Prodigy suit un groupe de jeunes extraterrestres exclus qui découvrent un vaisseau Starfleet abandonné, le Protostar. À la recherche d’un avenir meilleur pour eux-mêmes, ils réquisitionnent le navire et se lancent dans une série d’aventures.

Contrairement à la série Star Trek précédente, aucun membre de l’équipage de Prodigy n’a d’expérience de vol et aucun n’est membre de Starfleet. Ils doivent apprendre à piloter leur nouveau navire, en découvrant les idéaux de la Fédération et de Starfleet au fur et à mesure. À leurs trousses se trouvent deux mystérieux méchants, Diviner et Drednok. Bien que leurs motivations ne soient toujours pas claires, Paramount a révélé que Diviner est le père de l’un des fugueurs, Gwyn.

Voir également: Les meilleures émissions de science-fiction sur Netflix

La série se déroule en 2383, après les événements de Star Trek : Voyager. Et il se déroule dans le quadrant Delta, comme Voyager avant lui. Nos héros sont donc loin de la Terre et de la Fédération. Comment un vaisseau de Starfleet est arrivé si loin de chez lui, et qui en avait le contrôle et pourquoi, reste à voir.

Star Trek: Prodigy est l’une des cinq séries de l’itération actuelle de la franchise d’exploration spatiale. Il rejoint les programmes en cours Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard et Star Trek: Lower Decks, ainsi que les prochains Star Trek: Stranger Worlds sur la liste des émissions de Star Trek de Paramount.

Un autre Star Trek animé ?

Nickelodeon/Paramount Plus

Les spectacles animés de Star Trek ne sont pas nouveaux.

Star Trek: La série animée a été diffusée en 1973 et 1974 sur deux saisons et a suivi les aventures de l’équipe originale de l’Enterprise de la série originale Star Trek.

Paramount déclare cependant que Star Trek: Prodigy est le premier Star Trek – animé ou non – destiné à un public plus jeune. La série originale Star Trek: The Animated était un dessin animé du samedi matin, il est donc peut-être sage de prendre cette distinction avec un grain de sel, mais la bande-annonce de la série la distingue de ses homologues actuels.

Lower Decks présente un peu d’humour pour adultes et des références à l’histoire de la série, et il semble généralement adapté à une base de fans existante de Star Trek déjà investie dans la franchise. Prodigy, en plus de son animation numérique 3D et de son esthétique distincte, a un ton différent. Il a l’air d’une série pour les jeunes téléspectateurs et est à tout le moins le premier Star Trek pour les jeunes téléspectateurs de cette ère de la franchise légendaire.

Quand et où peut-on le regarder ?

Nickelodeon/Paramount Plus

Star Trek: Prodigy sera présenté le 28 octobre, avec une première saison d’une heure. Les épisodes ultérieurs seront probablement plus courts.

De nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine sur Paramount Plus, comme avec d’autres émissions Star Trek.

Paramount n’a pas encore révélé si nous pouvons nous attendre à plus de saisons plus tard.

Qui est impliqué ?

Nickelodeon/Paramount Plus

Star Trek: Prodigy présente quelques voix familières fournies par des stars de renom et de jeunes talents prometteurs.

Les doubleurs confirmés et les personnages qu’ils jouent sont les suivants :

Ella Purnell comme Gwyn Brett Gray comme Dal Jason Mantzoukas comme Jankom Pog Dee Bradley Baker comme Murf Angus Imrie comme Zero Rylee Alazraqui comme Rok-Tahk Kate Mulgrew comme capitaine Kathryn Janeway Jimmi Simpson comme Drednok John Noble comme Diviner

La série a été développée par Kevin et Dan Hageman, lauréats d’un Emmy, connus pour leur travail sur Trollhunters et Ninjago. Ben Hibon dirige. Les producteurs exécutifs, ainsi que Kevin et Dan Hageman, sont Alex Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry et Trevor Roth.

Prodigy est produit par Eye Animation Studios de CBS Studios et Nickelodeon.

À quoi s’attendre de Star Trek: Prodigy

Nickelodeon/Paramount Plus

En plus d’une bande-annonce de la série, Paramount a révélé quelques détails importants sur l’émission. Mais il reste encore des questions ouvertes sur la façon dont Prodigy s’intégrera dans l’univers plus large de Star Trek.

Vous trouverez ci-dessous quelques indices, rumeurs et points d’interrogation restants sur le prochain spectacle:

Au moins un visage (et une voix) familiers apparaîtra dans Star Trek: Prodigy. Kate Mulgrew, qui a joué le capitaine Kathryn Janeway dans Star Trek: Voyager, reviendra pour exprimer le personnage emblématique. Ou plutôt, elle exprimera une version holographique de Janeway. Le capitaine du Voyager sert d’hologramme d’entraînement d’urgence intégré au vaisseau spatial, guidant les jeunes héros tout au long de leur voyage. Robert Beltran, qui a joué le commandant en second de Janeway, Chakotay, dans Voyager a révélé qu’il reviendrait également et prêterait sa voix dans Prodigy. Nous ne savons pas encore s’il sera aussi un hologramme ou si nous le reverrons sur Terre ou ailleurs dans le quadrant Alpha. Il est également possible qu’il exprime complètement un autre personnage. D’autres acteurs de Star Trek ont ​​prêté leur voix à Star Trek : Lower Decks. Ceux-ci incluent Jonathan Frakes en tant que William Riker, Robert Duncan McNeill en tant que Tom Paris et John de Lancie en tant que Q. Et Star Trek: Picard a présenté Frakes avec Jeri Ryan, Marina Sirtis, Brent Spiner et Jonathan Del Arco dans leurs rôles précédents en tant que Seven of Nine, Deanna Troi, Data et Hugh, respectivement. Star Trek: Prodigy inclura-t-il ces étoiles ou d’autres étoiles familières de Trek ? Star Trek: Voyager présentait un vaisseau Starfleet piégé dans le quadrant Delta essayant lentement de revenir sur Terre et la Fédération dans le quadrant Alpha. L’équipage du nouvel équipage du Protostar gravitera-t-il également vers la Fédération ? Auront-ils la chance de devenir officiellement membres de Starfleet avec l’aide de Janeway ? Ou leur chemin mènera-t-il ailleurs ?

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Trek: Prodigy. Et même quelques petites choses que nous n’avons pas mais que nous avons hâte de découvrir.

Vous pouvez le vérifier fin octobre sur Paramount Plus.