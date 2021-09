Tout ce que nous savons sur Stranger Things Saison 4

TL;DR Wendy’s Canada offre 20 téléphones Android de marque. Un téléphone par jour est récompensé via un concours Twitter. L’appareil dispose d’un écran de 6,4 pouces, de trois caméras arrière et d’une commande vocale «Hey Wendy». Dans l’une des promotions les plus inhabituelles pour une chaîne de restauration rapide, la succursale canadienne de Wendy’s offre […] More