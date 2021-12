Tout ce que nous voulons voir

Le plus récent super-héros de Marvel Studios, Shang-Chi, a dépassé toutes les attentes au box-office en septembre, et maintenant les fans attendent avec impatience sa suite. Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont présenté aux fans de MCU une toute nouvelle distribution de personnages et de nouvelles complications pour ce monde fictif. Parmi les possibilités présentées, il y en a qui nous passionnent particulièrement.

Simu Liu joue Shang-Chi, alias Shaun, mais il n’était pas la seule star de ce film. Les fans ont été captivés par son père, Xu Wenwu (Tony Leung), un guerrier immortel et chef d’une armée d’assassins de l’ombre, ainsi que sa sœur, Xu Xialing (Meng’er Zhang), un combattant redoutable avec une perspective différente sur leur héritage. Bien sûr, beaucoup veulent aussi voir plus d’Awkwafina en tant que son amie Katy, et voir où va cette relation. Dans le même temps, les fans de Marvel adorent les crossovers par-dessus tout, donc beaucoup sont impatients de voir avec quelles stars il interagit ensuite.

Disney a annoncé qu’une suite de Shang-Chi était officiellement en développement plus tôt ce mois-ci, avec le retour du co-scénariste et réalisateur Destin Daniel Cretton. Notamment, la société a signé avec Cretton un accord global qui comprend ce film et une série télévisée MCU qui sera diffusée sur Disney +. Les fans ont de grands espoirs que ce spectacle sera connecté à Shang-Chi.

Pendant que nous attendons plus de nouvelles sur la suite, examinons certains des endroits les plus logiques que cette franchise pourrait aller et ceux qui intéressent le plus les fans. Avertissement juste : il y a des spoilers pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux ci-dessous.

Xialing

L’une des scènes du générique de fin de Shang-Chi montrait que Xialing avait repris l’organisation criminelle des Dix Anneaux après la mort de son père et ne restait pas les bras croisés sur ses actifs. L’imagination des fans s’est immédiatement déchaînée, et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander un spin-off de Xialing à la télévision ou au cinéma. Dans une interview avec PopCulture.com à l’époque, Meng’er Zhang était extrêmement enthousiaste à propos de cette idée, elle est donc certainement dans le domaine des possibilités.

précédentsuivant

Frère main

Shang-Chi (2020) #3

Shang-Chi hésite à prendre sa place en tant que frère Hand. L’écrivain Gene Luen Yang, l’artiste Dike Ruan, l’artiste Flashback Philip Tan, le coloriste Sebastian Cheng : malheureusement, je trouve le contexte historique plus intéressant que la situation actuelle de Shang. 3/5 pic.twitter.com/Sp7k90bUPh – Gregory Litchfield (@GregLitchfield) 4 mars 2021

Shang-Chi a quelques pseudonymes tirés des bandes dessinées qui pourraient faire allusion au type d’histoire que le prochain film pourrait suivre. Par exemple, dans un arc récent, Shang-Chi s’appelait « Brother Hand ». C’est également un candidat probable pour la version cinématographique du personnage – dans l’histoire, Shang-Chi et sa sœur découvrent de plus en plus de vestiges de l’ancienne organisation de leur père, y compris la « Five Weapons Society », qui comprend cinq « maisons ». chacun avec un champion, dont « Frère Sabre », « Sœur Dague » et ainsi de suite.

Étant donné que la sœur de Shang-Chi (Meng’er Zhang) a repris l’organisation connue sous le nom de Ten Rings à la fin du film, il serait logique que le MCU poursuive également une version de cette histoire. Cependant, sa sœur est très différente de son homologue de bande dessinée, et il semble que les cinéastes soient intéressés à intégrer plus étroitement Shang-Chi avec le reste des personnages du MCU, donc plonger plus profondément dans son monde n’est peut-être pas leur premier choix.

précédentsuivant

Introduction de nouveaux personnages

Eyes Of The Dragon est un scénario en cinq parties qui s’étend des numéros 6 à 10 de SECRET AVENGERS dans lequel Fu Manchu, désormais définitivement renommé en Zheng Zu, est ramené via un rituel de résurrection qui nécessite le sang de Shang-Chi ! Brubaker ramène l’histoire d’espionnage à Shang en force. pic.twitter.com/YE2mxozVwy – IRON FIST 👊🥷 EBOOKS (@ironfist_ebooks) 20 août 2021

Au lieu de cela, Shang-Chi lui-même pourrait être utilisé pour présenter de nouveaux personnages au MCU, y compris éventuellement les X-Men. Une histoire qui semble avoir un sens particulier vient de Secret Avengers, où Beast a révélé à Shang-Chi de nouvelles profondeurs de l’héritage immortel de son père que même lui-même ne connaissait pas. Bien que Xu Wenwu (Tony Leung) du film soit déjà très différent de Zheng Zu des bandes dessinées, cela pourrait toujours être un bon choix et un moyen facile d’intégrer des X-Men dans l’histoire de manière organique.

Il convient de noter que ce même arc associe Shang-Chi à Moon Knight plus tard. Le MCU a une série télévisée Moon Knight présentée l’année prochaine sur Disney +, avec Oscar Isaac jouant le héros titulaire. Certaines versions de cette histoire pourraient placer Moon Knight dans Shang-Chi 2 ou même placer Shang-Chi dans Moon Knight Season 1.

précédentsuivant

Les protecteurs

les protecteurs : le hulk, shang-chi, ms. merveille, soie, jimmy woo & jake oh totalement génial hulk v1 #15, #17 pic.twitter.com/JUwgpXyinY — meilleur des agents de l’atlas (@bestofatlas) 29 septembre 2020

Marvel a été félicité pour avoir réalisé un film de super-héros centré sur les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique avec Shang-Chi, il serait donc logique que la société décide de poursuivre cette tendance de représentation. Un moyen simple de le faire serait d’adapter l’arc de l’histoire de The Protectors. Dans un arc comique de 2017, Shang-Chi a fait équipe avec plusieurs autres super-héros asiatiques de Marvel, dont Hulk Amadeus Cho, Silk, Mme Marvel, Jimmy Woo et l’agent du SHIELD Jake Oh. L’équipe n’a pas duré longtemps dans les bandes dessinées, mais pourrait avoir plus de chance sur grand écran.

précédentsuivant

katy

Katy Chen

– Le plus vieil ami de Shang-Chi

– a été entraînée dans le conflit familial Xu où elle a été capturée par Wenwu

– une fois arrivée à Ta Lo, elle s’est entraînée avec un arc et des flèches en vue de la bataille à venir où elle a joué un rôle essentiel dans la défaite du Dweller in Darkness pic.twitter.com/4E6uyMdDGn – compte kang stan (@lord0fthunder) 28 octobre 2021

Mis à part les enjeux de la fin du monde, beaucoup de gens sont ravis de voir où vont les choses entre Shang-Chi et Katy (Awkafina) dans le prochain film. Le duo est clairement soudé, car ils accompagnent tous les deux Wong à travers son portail à la fin du film. Ils fonctionnent parfaitement en duo platonique, mais certains espèrent toujours que cela deviendra plus.

Quoi qu’il en soit, les fans sont également impatients de voir le personnage de Katy se développer davantage. Elle a pu rassembler une certaine ambition et se concentrer dans le film lorsqu’elle a appris le tir à l’arc, et il semble que ses compétences pourraient être encore développées. Beaucoup veulent la voir devenir plus que « le gars sur la chaise ».

précédentsuivant

Travailler avec Captain America

Shang-Chi et Steve Rogers par @mikedeodato & @rainberedo. ~ Secret Avengers V1 # 09 pic.twitter.com/2ngKEBwgI9 – Shang-Chi Brésil (@ShangChiBR) 15 janvier 2021

steve rogers et shang-chi vengeurs secrets v1 #9 pic.twitter.com/EqqKhL8wUb — meilleur des agents de l’atlas (@bestofatlas) 24 novembre 2020

Pour en revenir aux racines de Shang-Chi, l’une des premières grandes icônes de Marvel qu’il a rencontrées dans les bandes dessinées était Captain America. Alors que la version Steve Rogers de Cap n’est plus avec nous dans le MCU, la nouvelle version jouée par Anthony Mackie a besoin de temps d’écran. Il serait logique de tirer parti de leurs aventures ensemble dans Secret Avengers d’une manière ou d’une autre, que cela inclue ou non le Conseil des ombres.

précédentsuivant

Apparition suivante

shang-chi utilise des particules de pym pour se développer avengers world v1 #13-#14 pic.twitter.com/sW1q5DW75R — meilleur des agents de l’atlas (@bestofatlas) 17 octobre 2020

Bien que Shang-Chi 2 soit amusant à spéculer, il convient de noter que nous verrons probablement à nouveau le personnage lui-même avant que ce titre ne sorte. Les événements des sorties d’ici là pourraient facilement avoir un impact sur le scénario de Shang-Chi 2, et en regardant l’ardoise, n’importe lequel des films ou des émissions de télévision qui sortent sont de bons candidats pour réintroduire le personnage.

Depuis Shang-Chi, nous avons vu deux autres films MCU – Eternals en novembre et Spider-Man: No Way Home le 17 décembre 2021. Shang-Chi n’est apparu dans aucun de ces films, mais depuis qu’il a été vu pour la dernière fois avec Wong , il pourrait réapparaître dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness le 6 mai 2022.

Rien de particulier ne laisse penser que nous verrons Shang-Chi dans Thor : Love and Thunder l’été prochain, ni dans Black Panther : Wakanda Forever. De même, The Marvels en février 2023 semble trop interstellaire à son goût, tout comme Guardians of the Galaxy Vol. 3 ce mai. Cependant, Ant-Man and the Wasp: Quantumania pourrait être un bon choix, car les bandes dessinées les ont déjà fait équipe pour que Shang-Chi puisse atteindre une taille énorme et combattre un dragon.

Du côté de la télévision, Shang-Chi pourrait apparaître dans n’importe laquelle des séries confirmées de l’année prochaine – Mme Marvel, Moon Knight, She-Hulk ou Secret Invasion. Après cela, les dates de sortie deviennent plus floues, mais Shang-Chi est aussi susceptible que quiconque de se présenter dans Ironheart, Armor Wars de la série sans titre basée sur Wakanda, tous en préparation.

précédentsuivant

Entre

Spéculer comment les événements entre Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et sa suite éventuelle auront un impact sur l’histoire du personnage est presque impossible, mais nous garderons cette section à jour avec de nouvelles informations à mesure que de nouveaux titres sortiront. Nous avons un œil particulier sur Mme Marvel et Moon Knight pour croiser Shang-Chi, mais à peu près n’importe qui pourrait secouer son bateau. Le MCU a maîtrisé les effets d’entraînement de son écosystème narratif.

Encore une fois, une suite de Shang-Chi a été officiellement confirmée, mais il n’y a même pas encore de date de sortie provisoire pour le film. Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant diffusé sur Disney+.

précédent