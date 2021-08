“Tout ce que Rossi a fait est légendaire”

in

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui a parfois eu ses avantages et ses inconvénients avec l’Italien Valentino Rossi, a souligné que “tout ce que Rossi a fait ces plus de 25 ans est légendaire”.

“Peu de pilotes ont réalisé tout ce qu’il a réalisé à la fois sur et en dehors de la piste”, dit-il Marc Marquez, qui souligne que “la carrière sportive d’un pilote doit être regardée depuis le début et non par les résultats de l’année dernière”.