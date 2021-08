Tout ce que Samsung a annoncé aujourd’hui lors de son événement Galaxy Unpacked

Samsung a occupé le devant de la scène le mercredi 11 août pour son dernier événement Galaxy Unpacked. Comme prévu, l’événement a été riche en annonces. Nous avons eu notre premier aperçu (officiel) du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Z Flip 3, du Galaxy Watch 4 et du Galaxy Buds 2. Ce sont tous des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs, alors lisez la suite pour en savoir plus sur tous les nouveaux produits .

Le point culminant de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung a été le Galaxy Z Fold 3. Trois générations plus tard, la société semble devenir plus à l’aise dans la fabrication de téléphones pliables. Le Z Fold 3 est doté d’un énorme écran QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces avec une caméra sous l’écran et un écran de couverture AMOLED 2X de 6,2 pouces. En fait, c’est le premier téléphone Samsung avec un appareil photo sous son écran. Le Z Fold 3 a également un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz sur les écrans principal et de couverture, la prise en charge du S Pen et une nouvelle barre des tâches qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les applications.

À son lancement le 27 août, le Galaxy Z Fold 3 coûtera 1 799 $. Samsung propose le téléphone en trois coloris : Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Le Galaxy Z Flip 3 est techniquement le deuxième Z Flip, mais Samsung souhaitait synchroniser les deux lignes pliables. Cela dit, le Z Flip 3 n’est pas un bond en avant aussi important que le Z Fold 3. Le grand changement est l’écran de couverture Super AMOLED de 1,9 pouces. C’est quatre fois plus grand que l’écran de couverture de l’ancien Z Flip. Il sera beaucoup plus facile de lire les notifications et les SMS sans ouvrir le téléphone. Samsung a également apporté un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz à l’écran principal FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. Enfin, Flex Mode Panel facilite l’interaction avec un Z Flip 3 partiellement plié.

Samsung vendra le Galaxy Z Flip 3 pour 999 $ le 27 août. Il sera disponible dans les quatre couleurs suivantes : crème, vert, lavande et noir fantôme.

Les téléphones n’étaient pas les seuls appareils à obtenir des mises à niveau chez Galaxy Unpacked mercredi. Samsung a également lancé les Galaxy Buds 2, qui sont « les écouteurs les plus petits et les plus légers à ce jour ». Ces nouveaux écouteurs remplaceront les Galaxy Buds Plus dans la gamme de produits de Samsung. Leur conception est similaire à celle des Galaxy Buds Pro, et ils disposent d’une suppression active du bruit ainsi que de niveaux sonores ambiants réglables. Ils devraient durer environ 5 heures avec ANC activé et 7,5 heures sans. Ils sont également livrés avec un étui qui prend en charge le chargement sans fil et ont un indice de résistance à l’eau IPX2.

Les Galaxy Buds 2 de Samsung seront disponibles à partir du 27 août au prix de 149,99 $. Et oui, vous avez le choix entre plusieurs couleurs : Graphite, Blanc, Olive et Lavande.

Enfin, nous avons la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Comme le note Samsung, ce sont les premières montres intelligentes à intégrer le nouveau Wear OS Powered by Samsung. Les deux modèles sont également équipés du capteur BioActive, un capteur 3-en-1 capable de surveiller la pression artérielle, de détecter des battements cardiaques irréguliers, de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang et de calculer la composition corporelle. De plus, ils disposent tous deux d’un processeur Exynos double cœur, de 1,5 Go de RAM, de 16 Go de stockage et prennent en charge le chargement sans fil.

La Galaxy Watch 4 commence à 249,99 $ pour Bluetooth, 299,99 $ pour LTE et est disponible en 40 mm et 44 mm. La Galaxy Watch 4 Classic vous coûtera 349,99 $ pour Bluetooth et 399,99 $ pour LTE, mais est disponible en 42 mm et 46 mm. Comme pour tout le reste, ils seront disponibles le 27 août.

