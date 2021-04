Tout ce que tu as besoin de savoir

Compartir

Thêta rouge

Le réseau Theta a été créé par Theta Labs. Ce projet vise à utiliser la technologie blockchain pour fournir une diffusion vidéo peer-to-peer décentralisée pour le streaming vidéo en ligne et permettre aux utilisateurs de partager tout type de contenu, données et ressources informatiques à l’échelle mondiale.

Le backbone Theta fonctionne comme un réseau décentralisé dans lequel les utilisateurs partagent la bande passante et les ressources informatiques sur une base peer-to-peer (P2P). Pour un projet lancé au premier trimestre 2019, le voyage vers la gamme élite a montré à quel point l’offre réseau était durable et son adoption par les investisseurs du monde entier.

La différence entre le réseau thêta et le streaming traditionnel

Aujourd’hui, l’industrie traditionnelle des médias en streaming repose principalement sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) pour diffuser et diffuser du contenu. Pour permettre aux abonnés mondiaux d’accéder au contenu en temps opportun, la plupart du trafic Web sur le marché, tel que Facebook, Netflix et Amazon, a mis en place plusieurs stations de base de serveurs CDN dans le monde.

Cependant, le coût de construction élevé de la construction de stations de base de serveurs et le coût très élevé de l’utilisation de CDN font de CDN l’un des principaux points faibles du streaming multimédia aujourd’hui.

Le réseau Theta a été créé pour résoudre ce problème sur le marché audiovisuel traditionnel. Le réseau Theta peut réduire la charge sur le réseau de distribution de contenu en plaçant certains contenus sur le réseau de la blockchain Theta, ce qui réduit le coût de la bande passante de la distribution de contenu.

Mécanisme à double jeton

Pour payer la transmission des données, le réseau Theta utilise un pass opérationnel appelé Theta Fuel (TFUEL). Cela a une fonction similaire au tarif du gaz sur Ethereum. Les plateformes de streaming multimédia encourageront les utilisateurs à partager du contenu vidéo sous la forme de récompenses de jetons TFUEL.

Theta Fuel (TFUEL) a actuellement une circulation de 5.270.590.400 TFUEL, avec une valeur marchande allant jusqu’à 1.990.333.036 $.

Un autre jeton natif du réseau Theta est THETA. Il s’agit d’un jeton de gouvernance qui permet aux utilisateurs de participer aux opérations THETA et de réaliser des bénéfices. Son objectif est d’aider la communauté à gérer la blockchain Theta et à contrôler sa future direction de développement.

L’offre totale de jetons THETA est fixée à 100 milliards et la capitalisation boursière actuelle atteint 12 677 420 955 dollars.

Mécanisme de fonctionnement

En encourageant les utilisateurs à partager la mémoire et les ressources haut débit de leur ordinateur, le réseau Theta récompensera l’utilisateur avec des jetons THETA pour avoir aidé à attirer les téléspectateurs, augmenter les revenus et fournir différents contenus et expériences de visionnage.

Ainsi, les fournisseurs deviennent le nœud de cache de la plate-forme de diffusion multimédia, résolvant efficacement le problème de performances médiocres qui peut parfois être observé dans l’industrie traditionnelle de diffusion multimédia en continu.

En échange du partage de la bande passante et des ressources excédentaires et de leur participation au réseau Theta, les téléspectateurs gagnent des récompenses sous la forme de Theta Fuel.

Perspectives d’avenir

La version MainNet 3.0 de Theta, qui était auparavant prévue pour avril, a été repoussée le 30 juin 2021.

Cette mise à jour du réseau offrira certains avantages, notamment les nœuds Elite Edge et TFUEL Stake and Burn.

Source de l’image: Shutterstock